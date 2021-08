خسائر كارثية.. مئات الضحايا والمفقودين في زلزال مدمر يضرب هايتي (فيديو)

أسفر زلزال قوي ضرب هايتي صباح أمس السبت عن سقوط 304 قتلى على الأقل ووقوع أضرار جسيمة في جنوب غرب الجزيرة ليعيد إلى الأذهان الذكريات المؤلمة لزلزال 2010 المدمر.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوّته 7.2 درجات هايتي قرابة الساعة 8.30 (12.30 بتوقيت غرينتش) على بعد 12 كيلومترًا من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومترًا من العاصمة بور أو برنس وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبان علق مئات تحت أنقاضها.

Breaking: Significant damage reported after magnitude 7.2 earthquake strikes Haiti. pic.twitter.com/ykD38DyWbF — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 14, 2021

ويواصل السكان انتشال الضحايا المحصورين تحت الأنقاض، في جهود أشادت بها الحماية المدنيّة، قائلة إن “عمليات التدخل الأولى أتاحت سحب كثيرين من تحت الأنقاض، بينما تواصل المستشفيات استقبال جرحى”.

وقالت الحماية المدنية إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 304 قتلى على الأقل، إضافة الى مئات الجرحى والمفقودين.

وقال المسؤول عن الحماية المدنية جيري شاندلر إن 3 مراكز استشفاء في بيستيل وكوراي وروزو بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية.

AFTER THE QUAKE: Locally filmed footage from the coastal commune of Corail shows damaged buildings as 7.2 magnitude earthquake strikes Haiti, killing at least 29 people. https://t.co/6t3Bx7NKQ4 pic.twitter.com/47F9L9p8d0 — ABC News (@ABC) August 14, 2021

هذا وأعلن رئيس الوزراء أرييل هنري أن “الحكومة أقرت في الصباح حال الطوارئ لمدة شهر عقب وقوع هذه الكارثة”، داعيًا السكان إلى “التحلي بروح التضامن” وعدم الاستسلام للذعر.

وفي واشنطن عرض الرئيس جو بايدن مساعدة الولايات المتحدة، قائلا في بيان “أحزنني الزلزال المدمر الذي ضرب سان لوي دو سود في هايتي هذا الصباح”، مشددًا على إعداد “استجابة أمريكية فورية” لـ “تقييم الأضرار” ومساعدة المصابين.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال لصحفيين إن بايدن “أقر استجابة أمريكية فورية وكلف مديرة الوكالة الأمريكية للمساعدة الدولية (يو إس ايد) سامانتا باورز تنسيق هذا الجهد”.

انهيار فندق ومنازل

عند الساحل الجنوبي لهايتي انهار فندق “لو منغييه” المتعدد الطبقات بالكامل في لاس-كايس ثالثة أكبر مدينة في البلاد.

وانتشلت جثة مالك الفندق العضو السابق في مجلس الشيوخ بهايتي غابرييل فورتوني، من تحت الأنقاض بحسب شهود. وأكد رئيس الوزراء وفاته في وقت لاحق.

Breaking: Several deaths and many injuries reported after magnitude 7.2 earthquake strikes Haiti. (Via Le Nouvelliste) pic.twitter.com/IR6dFXVNUj — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 14, 2021

وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال، وتعرضت مدينة جيريمي التي يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة عند الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة لأضرار كبيرة في وسطها المكون بصورة أساسية من منازل ذات طبقة واحدة.

وقال جوب جوزيف أحد سكان جيريمي “سقط سقف الكاتدرائية. الشارع الرئيسي مغلق. هنا يتركز كل نشاط المدينة الاقتصادي”.

وأورد تاماس جان بيار “لقد جن الناس. الأهل حملوا أبناءهم وغادروا المدينة بعد انتشار شائعات عن تسونامي”.

A 7.2 magnitude earthquake struck off the coast of Haitihttps://t.co/sYIgqr9c35 — KTLA (@KTLA) August 14, 2021

وكان المركز الأمريكي للجيوفيزياء أصدر تحذيرا من حدوث تسونامي إثر الزلزال، وسرعان ما ألغاه.

ومدينة جيريمي الشهيرة باسم مدينة الشعراء معزولة نسبيًا عن البلاد كون الطريق الوطنية التي تعبر الجزيرة لم تنجز بعد.

ذكريات 2010 الأليمة

ولا يزال البلد الأفقر في القارة الأمريكية يستذكر زلزال 12 كانون الثاني/يناير 2010 الذي دمر العاصمة والعديد من المدن.

Pray for the people of Hati. God bless them & keep them safe. https://t.co/5lRqNXurHR — Kim McLaughlin (@KSMcL59) August 14, 2021

وقُضى يومها أكثر من 200 ألف شخص وأصيب أكثر من 300 ألف آخرين، فضلًا عن تشريد مليون ونصف مليون من السكان.

وبعد أكثر من 10 سنوات على هذا الزلزال المدمر، لم تتمكن هايتي الغارقة في أزمة اجتماعية سياسية حادة، من مواجهة تحدي إعادة الإعمار.

يذكر أن هايتي هي إحدى بلدان البحر الكاريبي، وتعد أقدم جمهورية من أصل أفريقي في العالم وتبلغ مساحتها نحو 28 ألف كيلومترًا مربعًا.

ويقدر عدد سكان هايتي بنحو 12 مليون نسمة 95% منهم أفارقة جلبوا إليها في ظل العبودية في القرنيين السابع عشر والثامن عشر الميلادي.