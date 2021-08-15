الجيش التركي يزود مناطق الفيضانات بمركبات تتحول إلى جسور اصطناعية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية إرسال مركبات جسور معدنية إلى المناطق التي تشهد فيضانات شمالي البلاد.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، ذكرت الوزارة أنها أرسلت 3 مركبات عسكرية تتحول لجسور اصطناعية، إلى منطقة البحر الأسود التي تشهد فيضانات.

وتتصل الجسور الاصطناعية ببعضها البعض لتشكل جسراً بين منطقتين قطع الفيضان التواصل بينهما.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. (Görüntüler arşivdir) #MSB #TSK pic.twitter.com/stzT4e3HhH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2021

ويصل طول الجسور الاصطناعية المذكورة 40 متراً، وهي قادرة على حمل 96 طناً.

ولقي 57 شخصًا مصرعهم بسبب كارثة السيول والفيضانات التي شهدتها 3 ولايات تركية غربي البحر الأسود.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن السيول والفيضانات أودت بحياة 48 شخصا في قسطمونو و8 في سينوب و1 في بارطن.

وشهدت أجزاء شمال تركيا أمطارا غزيرة في الأيام الأخيرة، أدت إلى فيضانات بعدة ولايات.