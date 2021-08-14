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ولادة غوريلا نادرة في حديقة حيوانات بالكونغو الديمقراطية (صور)

غوريلا السهول الشرقية واحدة من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم (مواقع التواصل)
غوريلا السهول الشرقية واحدة من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم (مواقع التواصل)
13/8/2021

تحتفل حديقة (كاهوزي بييغا) الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بولادة غوريلا السهول الشرقية، وهي واحدة من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم.

وقالت الحديقة على فيسبوك، الجمعة، بعد إعلان الحدث “كان الحراس هناك وتمكنوا من توثيق هذه اللحظة يوم السبت 7 أغسطس/آب. بدت أنثى الغوريلا (موينجا) سعيدة بعرض صغيرها. كلاهما بصحة جيدة”.

وقال ناطق باسم الحديقة لوكالة فرانس برس إن الولادة “بادرة أمل”.

وأشارت حديقة الحيوانات الواقعة في جزء مضطرب للغاية من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى أن هذه الولادة أدت إلى ارتفاع عدد قردة غوريلا (بيرينغاي غراوري) أو غوريلا السهول الشرقية من 171 إلى 172.

ووضعت (موينجا) صغارا في السابق لكنها المرة الأولى التي تضع فيها ذكرا وقد أطلق عليه اسم (نابيرمبو).

وتغطي الحديقة حوالي 6 آلاف كيلومتر مربع من الجبال والغابات المطيرة قرب الضفاف الغربية لبحيرة كيفو والحدود الرواندية.

وتعتبر (كاهوزي بييغا) نقطة جذب للسياح البيئيين الذين يبدون اهتماما بمناظرها الطبيعية الفريدة والأنواع النادرة التي تؤويها.

والحديقة مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بسبب وجود جماعات مسلحة ومستوطنين إضافة إلى الصيد الجائر وإزالة الغابات.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل

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