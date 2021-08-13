كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع انفجار داخل حافلة في روسيا (فيديو)

لقيت امرأتان مصرعهما وأصيب 19 شخصا جراء انفجار في حافلة بمدينة فورونيج الروسية، مساء أمس الخميس.

وقال سائق الحافلة لقناة (روسيا-24) إن 35 شخصًا كانوا على متنها.

وقع الانفجار بينما كانت الحافلة في موقف قرب مركز تجاري وأدى إلى تطاير سقفها ونوافذها حسب ما أظهر عدد من مقاطع الفيديو نشرها المارّة على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت وسائل إعلام روسية بثها.

كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع انفجار بحافلة في روسيا قالت وسائل إعلام روسية إن انفجارا مجهولا وقع أمس الخميس في حافلة وسط مدينة فورونيج جنوب غرب #روسيا أسفر عن مصرع امرأتين وإصابة 13 pic.twitter.com/45cV3mE2ZT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 13, 2021

وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الرئيسية في البلاد في بيان إنها أرسلت خبراء من موسكو وفتحت إجراء جنائيا بتهمة الإهمال في صيانة الحافلة.

وقال نائب حاكم المنطقة سيرغي سوكولوف لوكالة (إنترفاكس) للأنباء “حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي”.