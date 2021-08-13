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كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع انفجار داخل حافلة في روسيا (فيديو)

وقع الانفجار بينما كانت الحافلة في موقف قرب مركز تجاري (فرانس برس)
وقع الانفجار بينما كانت الحافلة في موقف قرب مركز تجاري (فرانس برس)
13/8/2021-|آخر تحديث: 13/8/202108:38 PM (مكة المكرمة)

لقيت امرأتان مصرعهما وأصيب 19 شخصا جراء انفجار في حافلة بمدينة فورونيج الروسية، مساء أمس الخميس.

وقال سائق الحافلة لقناة (روسيا-24) إن 35 شخصًا كانوا على متنها.

وقع الانفجار بينما كانت الحافلة في موقف قرب مركز تجاري وأدى إلى تطاير سقفها ونوافذها حسب ما أظهر عدد من مقاطع الفيديو نشرها المارّة على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت وسائل إعلام روسية بثها.

وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الرئيسية في البلاد في بيان إنها أرسلت خبراء من موسكو وفتحت إجراء جنائيا بتهمة الإهمال في صيانة الحافلة.

وقال نائب حاكم المنطقة سيرغي سوكولوف لوكالة (إنترفاكس) للأنباء “حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي”.

المصدر : وكالات

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