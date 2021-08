شاهد: انهيار أرضي يودي بحياة 14 شخصا في الهند

تسبب انهيار أرضي كبير، مساء أمس الأربعاء، بولاية هيماشال برادش شمال الهند، بمصرع 14 شخصًا، إلى جانب البحث عن 60 آخرين لم يُستدل عليهم بعد.

Landslide in Himachal's Kinnaur hits a bus and a truck, several feared trapped. ITBP team rushed for rescue ops. @IndiaToday pic.twitter.com/J2dJrHWFkT

ووقع الانهيار الضخم بمنطقة (تشورا ونيغولساري) على الطريق السريع مما تسبب في سقوط العديد من المركبات والحافلات، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوعين.

Shocked by the another tragic incident at Kinnaur, Himachal Pradesh. 13 dead, around 60 others feared trapped under debris after several vehicles were hit by a landslide.

I offer my condolences to their families. Requesting @IYCHimachal workers to provide all possible assistance pic.twitter.com/cKsiJAu2i4

— Rahul Gandhi (@srinivasiyc) August 12, 2021