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شاهد: انهيار أرضي يودي بحياة 14 شخصا في الهند

تواصل جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين جراء الانهيار الأرضي (مواقع التواصل)
تواصل جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين جراء الانهيار الأرضي (مواقع التواصل)
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202110:43 PM (مكة المكرمة)

تسبب انهيار أرضي كبير، مساء أمس الأربعاء، بولاية هيماشال برادش شمال الهند، بمصرع 14 شخصًا، إلى جانب البحث عن 60 آخرين لم يُستدل عليهم بعد.

ووقع الانهيار الضخم بمنطقة (تشورا ونيغولساري) على الطريق السريع مما تسبب في سقوط العديد من المركبات والحافلات، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوعين.

وتواصل قوات الإنقاذ والحماية الهندية عملها لأجل إنقاذ المفقودين مع تداول كبير لمشاهد مؤلمة من موقع الحادث بعد العثور على بعض الجثث والمركبات التي تحطمت.

وأجلت السلطات آلاف الأشخاص من مئات القرى التي غمرتها مياه نهر الغانج الفائض الذي تجاوز عتبة الإنذار في جزء كبير من الولاية الأكثر تعداداً للسكان في الهند.

وارتفع مستوى مياه النهر مترين أكثر من مستواه الطبيعي بعد أمطار غزيرة استمرّت أياماً عدة في مدينة “الله آباد” ومحيطها، في ولاية أوتار براديش (شمال).

وغرقت أكثر من 600 قرية بالمياه وباتت طرقاتها غير سالكة، فباتت معزولة عن العالم، وأعلن مسؤول أن 225 قارباً أُرسلت إلى المنطقة لمساعدة الأشخاص الذين لجأوا إلى أسطح المنازل والطبقات العالية من مساكنهم، مقدراً عدد الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم بنحو 4500.

وفي (فاراناسي) وهي مدينة مقدسة بالنسبة للهندوس تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من مصب نهر الغانج، اُغلق 80 حوضاً مستخدمة لمراسم الجنازة الهندوسية، وفي الأوقات العادية تُجرى مئات عمليات إحراق الجثث في هذه الأحواض التي تبقى مفتوحةً على مدار 24 ساعة.

وروى المكلف بإدارة معبد سانكات موشان أن رغم الوضع يواصل الناس “يائسين” إشعال المحارق لحرق جثث موتاهم “حتى لو كان ذلك يعني حرق الجثث في الشوارع وعلى الأسطح وفي الأماكن المرتفعة الأخرى” البعيدة عن الغانج.

وتجاوز مستوى مياه النهر بمترٍ عتبة الخطر في فاراناسي حيث أُنقذ آلاف الأشخاص، بحسب المسؤول عن المدينة سانجاي كومار.

وأعلنت حكومة ولاية أوتار براديش أنه تمّ إنشاء 940 ملجأً لاستقبال ضحايا الفيضانات ويتمّ توزيع حصص غذائية عليهم.

ومنذ بدء موسم الأمطار، في يونيو/حزيران الماضي، لقي آلاف الأشخاص حتفهم في الهند بما في ذلك في ولايتي ماهاراشترا والبنغال الغربية المتضررتين.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات

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25/7/2021
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