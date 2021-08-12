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دب يتجول داخل متجر بين المتسوقين في لوس أنغلوس (فيديو)

الدب يتجول داخل المتجر (منصات التواصل)
الدب يتجول داخل المتجر (منصات التواصل)
12/8/2021

وثق مقطع فيديو صورته كاميرا الممثلة الأمريكية تيشا كامبل ظهور دب صغير يتجول داخل متجر رالف للمأكولات والبقوليات بلوس أنغلوس في ولاية كاليفورنيا يوم الأحد الماضي وسط ذهولها وذعرها من تواجده.

ويظهر الدب في الفيديو وهو يتجول بين أقسام المحل، كما يظهر المتسوقون الآخرون في الفيديو غير مبالين بوجوده.

وهرعت تيشا مسرعة للخروج من المتجر بعد رؤيتها للدب والوصول لسيارتها مُعبرة عن غضبها وصدمتها من ظهوره وسط المدينة قائلة “لا أعرف ما هي تلك الحياة البرية السيئة”، ونصحت متابعيها بالبقاء بعيدًا عن هذا المكان نظرًا لتواجد الدب.

 

من جانبه نشر مسؤول محلي بالحي على حسابه على فيسبوك أن الدب الذي يبلغ وزنه 150 رطلًا قد تم السيطرة عليه وتهدئته من مخاوفه بعد اختبائه تحت مقطورة.

كما أفادت إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا بأنه تم نقل الدب إلى أعماق غابة لوس أنغلوس الوطنية.

يذكر أن الدببة السوداء الأمريكية هي أصغر أنواع الدببة وأكثرها وجودا وهي تعيش في أمريكا الشمالية في المناطق الممتدة من ألاسكا شمالا وحتى المكسيك جنوبا، ومن المحيط الأطلسي شرقا حتى المحيط الهادئ غربا.

وتعيش الدببة في 41 ولاية أمريكية من الولايات الـ 52 في الجبال أو الغابات، ولكنها مع ذلك تخرج أحيانا من هذه المناطق وتتجول خارجها، وفي بعض الحالات تصل الدببة إلى المناطق السكنية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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