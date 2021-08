إنستغرام تكشف أدوات جديدة للحد من التعليقات المسيئة والعنصرية

أعلنت إنستغرام، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة للحد من المحتوى المسيء والعنصري على الشبكة الاجتماعية المخصصة لتشارك الصور والفيديوهات.

جاء ذلك إثر سيل من التعليقات المسيئة ضد لاعبي كرة قدم في بريطانيا بعد نهائي كأس أوربا (يورو 2020) مؤخرا.

وقالت المنصة التابعة لفيسبوك إنها ستبدأ في توجيه تحذيرات أقوى عندما ينشر الأشخاص تعليقات قد تكون مسيئة، إضافة إلى استخدام خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تصفية الرسائل المسيئة من خلال إخفاء أي تعليق يحتوي على كلمات معينة.

وستسمح انستغرام أيضا للمستخدمين بالحد من التعليقات وطلبات الرسائل في الفترات التي تسجل “مستويات قصوى من الاهتمام”.

وتأتي هذه الخطوة بعدما واجهت منصات التواصل الاجتماعي قبل أسابيع صعوبة في التصدي لتعليقات عنصرية مسيئة ضد لاعبين في منتخب إنجلترا لكرة القدم بعد خسارته أمام إيطاليا في نهائي كأس أوربا 2020 التي أقيمت الشهر الفائت بعد إرجائها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأثارت العنصرية ورسائل الكراهية عبر الشبكات الاجتماعية إدانة من القادة السياسيين البريطانيين والجمهور، كما زادت الضغط على المنصات الاجتماعية الأمريكية الكبيرة مثل فيسبوك وتويتر.

وقال رئيس إنستغرام آدم موسيري إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد من انتشار المحتويات التي تنطوي على عنصرية أو تمييز جنسي أو كراهية ضد المثليين.

وأوضح موسيري في تدوينة “يظهر بحثنا أن الكثير من السلبية تجاه الشخصيات العامة يأتي من أشخاص لا يتابعونهم فعليا أو بدأوا بمتابعتهم حديثا ويتحينون الفرصة لتوجيه هجماتهم”.

وأضاف “رأينا ذلك بعد نهائي يورو 2020 الأخير الذي أدى إلى ارتفاع كبير وغير مقبول في الإساءات العنصرية تجاه اللاعبين”.

Today we’re announcing three updates to protect people from racism and abuse on Instagram. We don’t allow hate speech or bullying on our platform, and we hope these new tools will help protect people from having to experience abuse.

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) August 11, 2021