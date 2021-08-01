تركيا.. استمرار جهود إطفاء حرائق الغابات وقطر ترسل فريقا للمساعدة وقمران صناعيان يرصدان التفاصيل (صور)

التقط القمران الصناعيان التركيان (غوكتورك-1) و(غوكتورك-2) صورًا عالية الدقة من الفضاء لحرائق الغابات في ولايتي أنطاليا وموغلا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، صورًا ملتقطة من القمرين تظهر المساحة الواسعة المحترقة في غابات قضائي (مناوغات) بأنطاليا و(مرمريس) في موغلا.

وقالت مصادر مطلعة إن الصور الفضائية تم إرسالها إلى الوزارات التركية المشاركة في عمليات مكافحة حرائق الغابات.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي السيطرة على 107 حرائق من أصل 112 اندلعت في غابات متفرقة، بين 28 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب، وأن العمليات لا تزال مستمرة دون انقطاع للسيطرة على الحرائق الخمسة الأخرى.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان “مناطق منكوبة”.

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات.

تركيا أعلنت السيطرة على 107 حرائق من أصل 112 اندلعت في غابات متفرقة (الأناضول)

تواصل الجهود

وتواصل فرق الإطفاء التركية، عمليات إطفاء حرائق الغابات برا وجوا.

ووصلت العديد من المروحيات إلى المنطقة تفرغ حمولتها من الماء فوق ألسنة اللهب بمعدل 4 مرات في الدقيقة.

وتواصل فرق الإطفاء وعمال الغابات العمل على إخماد الحرائق عبر سيارات الإطفاء، إلى جانب المواطنين من خلال حمل أجهزة الإطفاء وخراطيم المياه.

حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا (الأناضول)

فريق قطري

وتوجه فريق قطري، الأحد، من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ جراء حرائق الغابات في ولايات تركية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن هذا الفريق تحرك إلى تركيا تنفيذا لتعليمات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكانت (قنا) أفادت، السبت، بأن الشيخ تميم “وجه بإرسال فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية إلى الجمهورية التركية الشقيقة، للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين جراء الحرائق في ولايات تركية”.

بلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات (الأناضول)

وقالت إن ذلك جاء إثر اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني مع سليمان صويلو وزير الداخلية التركي.

وأعرب رئيس الوزراء القطري خلال الاتصال عن خالص تعازيه والحكومة القطرية في ضحايا الحرائق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وتناول الاتصال أيضًا “علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدَين الشقيقَين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.