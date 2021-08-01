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إندونيسيا.. إصابة نمرين من نوع مهدد بالانقراض بفيروس كورونا

النمر تينو 9 سنوات في حديقة حيوان راغونان في جاكرتا بإندونيسيا (ر ويترز)
النمر تينو 9 سنوات في حديقة حيوان راغونان في جاكرتا بإندونيسيا (ر ويترز)
1/8/2021

قال مسؤولون في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن الفحوص أكدت إصابة نمرين من نوع الببر السومطري المهدد بشدة بالانقراض في حديقة حيوان العاصمة جاكرتا بفيروس كورونا لكن من المتوقع أن يتعافيا.

وقالت سوزي مارسيتواتي رئيسة وكالة الحدائق والغابات الحضرية في جاكرتا إن الببرين تينو وهاري 9 و12 عاما يتلقيان العلاج ويخضعان للمراقبة الدقيقة من جانب الأطباء البيطريين في حديقة حيوان راغونان.

وبدأت الأعراض تظهر على تينو بما في ذلك العطس وصعوبة التنفس وانخفاض الشهية في 9 يوليو/ تموز، وبعد ذلك بيومين بدأ هاري يعاني من المشكلات نفسها.

وقالت مارسيتاواتي إن العينات المأخوذة من الببرين في 14 يوليو/ تموز أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

ويُعتقد أن الببرين النادرين هما أول حالة إصابة معروفة لحيوانات في إندونيسيا بالفيروس.

الببر تينو يتلقى العلاج ويخضع للمراقبة الدقيقة (رويترز)

وقالت مارسيتاواتي: “لقد تلقى الببران الأدوية بما في ذلك المضادات الحيوية والفيتامينات منذ أن بدأت الأعراض تظهر عليهما وبعد 12 يوما من العلاج بدأت حالتهما تتحسن ومن المتوقع أن يتعافيا”.

وأضافت في بيان أن حديقة الحيوانات لا تزال تحاول تتبع كيفية تعرض النمرين للإصابة حيث تم إغلاق حديقة الحيوان في ظل قيود الحركة في المدينة عندما بدأت الأعراض تظهر عليهما.

يشار إلى أن ببر سومطرة هو سلالة الببر الوحيدة المتبقية في إندونيسيا ولم يبق من النوع سوى قرابة 600 نمر فقط، وانقرض النوعان الآخران – ببر جاوة وببر بالي.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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