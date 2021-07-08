10 نصائح طبية لنوم مريح وعميق

يعاني الكثير من الناس في العصر الحالي من مشكلة عدم الحصول على نوم مريح وصحي، خاصة في ظل متطلبات ظروف العمل والحياة السريعة.

ونقلت وكالة الأناضول عن الطبيب أيمن صقللي ان “النوم المريح والجيد من أهم الشروط لبداية يوم صحي وممتع، لهذا يمكن اتخاذ تدابير عملية للحصول على ذلك، بدلا من تناول الأدوية فورا”.

وأضاف أن “من المهم زيادة نوعية النوم بدلا من مدته من أجل جسم صحي ويوم جيد، لأن عدم النوم بشكل مريح وجيد يؤدي إلى عدة أعراض سلبية”.

وأوضح أن من بين تلك الأعراض “نقص الانتباه أثناء النهار وصعوبة التركيز وانخفاض الأداء الوظيفي والكآبة والعديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات التغذية”.

وأشار إلى أنه بشكل عام “يكفي النوم لفترة ما بين 7 إلى 8 ساعات للبالغين للحصول على نوم “صحي وجيد”.

وفيما يلي 10 نصائح طبية قدمها الدكتور صقللي للحصول على نوم صحي وعميق ومريح:

تجنب القيلولة القصيرة أمام التلفاز قبل النوم، والتي يُعتقد أنها ممتعة، ولكن يمكنها التسبب في الأرق الليلي. يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة مناسبة، وتتراوح درجة الحرارة المثالية بين 21 إلى 22 درجة مئوية. يفضل عدم وجود أجهزة الإلكترونية مثل التلفاز والهاتف المحمول والحاسوب في غرفة النوم، لأن قضاء الوقت على السرير مع استخدام هذه الأجهزة، يمكنه إفساد جودة النوم. يجب أن تكون الإضاءة خفيفة ومناسبة في غرفة النوم وعدم استخدام الأضواء الليلية فيها، لأن ذلك يعمل على تنشيط هرمون الميلاتونين الذي يفرز أثناء النوم في الظلام فقط. النوم خلال الفترة ما بين الساعة الثامنة والنصف مساء إلى الساعة الحادية عشرة مساء من أجل الاستفادة من هرمون الميلاتونين الذي يصل ذروته في هذه الفترة وبالتالي يزيد من جودة النوم. يجب الانتهاء من الاستعدادات للنوم مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة أو قضاء الحاجة قبل الذهاب إلى الفراش. يجب عدم تناول الأطعمة بعد الساعة 7 مساء والابتعاد بشكل خاص عن المنبهات مثل الشاي والقهوة. يجب ممارسة الرياضة 3 مرات على الأقل في الأسبوع، إذ إنه من المفيد للأشخاص الذين يعانون مشاكل الأرق ممارسة الرياضة في المساء، ويمكن أن تحل ممارسة الرياضات الخفيفة مشكلة الأرق. يجب الحفاظ على مواقيت محددة للنوم والاستيقاظ بما يشبه العادة، ويشمل ذلك عطلات نهاية الأسبوع. إذا لم تستطع الخلود للنوم بعد مرور نصف ساعة من الذهاب للسرير، فيجب عندها النهوض وقراءة كتاب في غرفة أخرى ثم محاولة النوم مجددا.

وأكد صقللي على أنه بالإضافة إلى ما سبق يجب أن “يكون الفراش مريحا”، لأن ذلك أيضا يلعب دورا في الحصول على نوم مريح.