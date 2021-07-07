كيف تتوقف عن شراء ما لا تحتاجه؟

يعاني بعض الأشخاص مما يطلق عليه إدمان التسوق، وهو إدمان يدفع المرء للشراء بشراهة سواء للهروب من حالة مزاجية سيئة أو مشاعر سلبية أو للشعور بالرضا.

وإذا كنت من الأشخاص المستعدين للتوقف عن شراء الأشياء غير الضرورية، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التحرك في اتجاه صحي بصورة أكبر.

ما الدافع؟

لا بد أولا من معرفة الأسباب التي تدفعك لشراء أشياء غير ضرورية. عليك بالتفكير في المرات القليلة الأخيرة التي اشتريت فيها أشياء لم تكن في حاجة لها.

اسأل نفسك بعض الأسئلة مثل: بماذا كنت تشعر قبل وبعد عملية الشراء؟ مم كنت تريد أن تهرب أو في ماذا كنت تتجنب التفكير؟ ما المدة التي استغرقتها للعودة إلى حالتك المزاجية العادية؟ ما التطبيقات أو المتاجر أو المنتجات التي تذهب إليها؟

وعندما تصل إلى إجابات على هذه الأسئلة ستعرف ما الذي يدفعك لشراء أشياء غير ضرورية وبالتالي يمكنك اتخاذ خطوات للتخفيف من هذه الدوافع.

الجودة وليس الكم

عادة ما تكون العروض الخاصة في المتاجر لأشياء منخفضة الجودة، ولن يستغرق الأمر سوى أسابيع حتى ينتهي بها الحال مهملة في ركن من المنزل أو في القمامة أو التبرع بها للآخرين.

وإذا ما كنت حقا تحتاج لتلك القطعة المعروضة على رف الخصومات، ابحث عن شيء أعلى جودة وبدلا من محاولة الحصول على كمية كبيرة من الأشياء شبه المفيدة مقابل نقود أقل، ركز على العثور على بعض القطع عالية الجودة التي سوف تدوم لفترة طويلة.

تحسين الحالة المزاجية

لا يجب أن يكون التسوق هو السبيل الوحيد الذي تلجأ إليه لتشعر أنك أفضل حالا.

ومهما كان السبب الذي تشعر أنك لست على ما يرام بسببه، فكر في بدائل غير مكلفة مثل ممارسة الرياضة البسيطة مثل المشي أو إعداد وجبة صحية لنفسك أو تناول شرابك المفضل.