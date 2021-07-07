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خطوات لخفض درجة حرارة المنزل وتبريده

(غيتي)
(غيتي)
7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202109:12 PM (مكة المكرمة)

مع حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي وارتفاع درجة حرارة الجو، ينظر الكثير من الناس إلى المنزل على أنه الملجأ بحثا عن حماية من الحرارة الشديدة.

ولكن إذا كنت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة داخل المنزل وتحاول جاهدا تبريدها، نقدم لك في يلي عدة خطوات تساعد في ذلك.

أول خطوة لتبريد المنزل هو التعرف على مصادر الحرارة، ومن بين المصادر الشائعة هي الثلاجة.

وفي حين أنه لا يمكن الاستغناء عن الثلاجة وتبريد الأطعمة والمشروبات في الصيف، إلا أن هذا الجهاز يساعد في رفع درجات الحرارة داخل المكان الذي يوجد به في المنزل، ناهيك بتكاليف الكهرباء الإضافية التي يمكن تكبّدها في حال اقتناء ثلاجة ثانية لتبريد المشروبات فقط أو مجمّد للأطعمة.

ثانيا التبريد عن طريق فتح نوافذ المنزل وهذا هو بالطبع أسهل وأشهر حل قصير الأجل لمقاومة درجات الحرارة المرتفعة، ومن الأفضل فعل هذا في الصباح الباكر، لأنه سوف يدخل هواء ساخنا في وقت لاحق في الصباح.

وإذا ما كنت تتوق لبعض الهواء المنعش خلال النهار، قم بعملية تهوية سريعة وسوف تساعد المروحة أو مكيف الهواء في الحفاظ على حركة الهواء، وهنا ينصح الخبراء باستخدام الوحدات الموفرة للطاقة الكهربائية.

وهناك بديل أكثر فاعلية مقارنة بتكلفته وهو زراعة النباتات في مناطق مثل واجهة المنزل الخارجية أو السطح أو في المنطقة المحيطة مباشرة بالمنزل.

وتمنع النباتات تحول المنازل إلى جزر ساخنة وهي مفيدة للبيئة والمناخ وستعمل على خفض درجة الحرارة، بالإضافة لذلك توفر النباتات الكبيرة الظل المرحب به كثيرا في أيام الصيف الحارة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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