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خضر ونباتات تساعد في تألق البشرة

(غيتي)
(غيتي)
7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202110:26 PM (مكة المكرمة)

يتوق الجميع لبشرة متألقة خالية من العيوب، وهناك بالطبع الكثير من الطرق التي يجربها البشر للحصول على هذه النتيجة سواء كانت في صورة روتين رعاية للبشرة او علاجات طبية أو علاجات منزلية.

لكن الصحة الداخلية مهمة بقدر العوامل الخارجية للحصول على هذه البشرة المثالية الصافية، ويؤثر ما يتناوله المرء من طعام وشراب على الصحة العامة لجسمه بما في ذلك الجلد بالطبع.

وهناك حاجة لأن يبدأ المرء في ضم أغذية ومشروبات معينة إلى نظامه الغذائي يوميا للحصول على بشرة متألقة، وفيما يلي أمثلة عليها:

  • الخيار

بعيدا عن استخدامه سطحيا على البشرة، فإن تناول الخيار بانتظام له نفس الأثر على الجلد، وهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات (سي) و(ك) وكلها مهمة لصحة ونضارة البشرة.

ويساعد الخيار أيضا في تقليل مظهر الخطوط الرفيعة والهالات السوداء.

  • الشاي الأخضر

قد يكون ذوقا مكتسبا على الأغلب، ولكنه يعد حقا السبيل الأمثل لتنقية الجسم من السموم.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة الطبيعية ويحتوي على مغذيات نباتية تحمي الجلد من الجذور الحرة المضرة وبالتالي يقي من البقع الداكنة المرئية أو علامات التقدم المبكر في العمر.

  • الجزر

قالوا قديما إن “الجزر يقوي النظر”، والإضافة إلى ذلك يعد الجزر مصدرا رائعا للمغذيات المطلوبة للحصول على بشرة صحية ونضرة.

ويحتوي الجزر على مضاد أكسدة يسمى (بيتا كاروتين) الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويقي من الإفراط في انتاج الخلايا في الطبقة العليا من الجلد.

ويساعد (بيتا كاروتين) في خفض الخلايا الميتة الهشة التي يمكن أن تسد المسام.

والجزر غني كذلك بفيتامين (أ) الذي يجدّد الكولاجين المدمر ويقلل إنتاج الخلايا السرطانية الجلدية.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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