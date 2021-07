لاعب أمريكي يفاجئ صديقته بعرض الزواج منها في أرض الملعب (فيديو)

فاجأ الأمريكي حساني دوتسون لاعب خط وسط نادي مينيسوتا يونايتد، صديقته بعرض الزواج على أرض الملعب، وذلك بعد نهاية مباراة فريقه ضد سان خوسيه إيرثكويكس، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتوجه دوتسون إلى صديقته التي كانت بجانب خط الملعب، ثم جثى على ركبتيه وقدم لها خاتم في إشارة إلى طلب الزواج، تحت أنظار كاميرات المصورين والجماهير المتواجدة في المدرجات.

وألبس دوتسون صديقته بيترا الخاتم، وأشاروا سويا إلى الجماهير بعد التحية الحارة الني قدموها للاعب وصديقته، في لحظات تلك المفاجأة السارة.

ونشر اللاعب عبر حسابه على انستغرام، صورا وفيديو، لتلك اللحظة الخاصة له وعلق عليها قائلا: “أحببتها ..لذا وضعت خاتما لها”.

وعلق حساب نادي مينيسوتا يونايتد عبر تويتر، على مقطع الفيديو، قائلا “لقد قالت نعم.. تهانينا لحساني وبيترا”، ليرد عليه حساب اتحاد لاعبي الدوري مغردا “مبروك للزوجين السعداء!”.

وانتهت المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليرتفع رصيد مينيسوتا إلى النقطة 15 محتلا المركز السادس فيما جاء منافسه سان خوسيه في المركز الحادي عشر بـ 11 نقطة فقط.

SHE SAID YES 💍

CONGRATS TO HASSANI AND PETRA pic.twitter.com/Jl5fYxP01M

— Minnesota United FC (@MNUFC) July 4, 2021