قرية مصرية تحتفي بأطفالها من حفظة القرآن في زفة مهيبة (فيديو)

احتفت قرية مصرية في دلتا مصر بـ70 من أطفالها من حفظة القرآن الكريم في زفة مهيبة بشوارع القرية.

وقاد معلم القرآن في (قرية شرشابة) بمركز زفتى بمحافظة الغربية، استعراضا مهيبا من 70 طفلا في مسيرة امتدت من مقر دار التحفيظ إلى مكان قاعة حفل تكريم الأطفال بالقرية>

وأظهرت صورا نشرها دار تحفيظ القرآن الكريم، الأطفال وهم يرتدون زيا رسميا موحدا، ويعلقون وشاحا مكتوب عليه “حفل تكريم حفظة القرآن الكريم”، ويسيروا في زفة حاشدة، يتقدمها معلمهم ياسر حبيب.

وتشتهر القرية بأنها واحدة من أكثر قرى مصر التي ينتشر بها حفظة القرآن الكريم خاصة من صغار السن المتخرجين من كتاتيب القرية التي مازالت موجودة حتى اليوم.

واعتاد أهالي القرية الاحتفال بالأطفال الذين يختمون القرآن الكريم على مدار السنوات الماضية، بزفة تجوب الشوارع وسط الطبول والإنشاد الديني والرايات.

ولاقت الصور احتفاء واسعا عبر منصات التواصل، حيث أثنى المستخدمون على تصرف أهالي القرية في الاحتفال بأطفالهم، متمنيين أن يشهدوا مثل هذه المواقف في بلداتهم.

🌹 ما شاء الله ولا قوة إلا بالله 🌹

زفة تكريم 70 من حفظة كتاب الله تجوب الشوارع يقودهم شيخهم ياسر حبيب بداية من مقر دار تحفيظ القرآن الكريم نور الهدى بشرشابه مركز زفتي محافظة الغربية وحتى قاعة الحفل pic.twitter.com/Bx2rRZclBY — Ahmed Said (@ahmedsaid) July 3, 2021

"هذه هى الذرية التى نُحب" ❤️

زفة تكريم 70 من حفظة كتاب الله تجوب الشوارع يقودهم شيخهم ياسر حبيب بداية من مقر دار تحفيظ القرآن الكريم نور الهدى بشرشابه مركز زفتي محافظة الغربية وحتى قاعة الحفل pic.twitter.com/ebGBbWTKpz — ‏✨عَنان (@LoOlaAnan) July 3, 2021