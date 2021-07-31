شاهد: حافلة ركاب خردة تتحول إلى فندق متنقل

حول فنيون أتراك في بلدية مدينة قيصري، حافلة ركاب خردة إلى فندق متنفل، وذلك لخدمة فرق الإطفاء العاملة في المناطق التي تشهد كوارث طبيعية.

وقال مدير دائرة الصيانة في بلدية قيصري الكبرى سلمان صفا سورملي أوغلو إنهم صمموا الحافلة الخردة لتكون فندقا متنقلاً لخدمة فرق الإطفاء بالولاية.

وأضاف أن الحافلة كانت تخدم في نقل الركاب بالمدينة، وجاء وقت خروجها من الخدمة لتكون خردة، إلا أنهم قرروا عمل شيء مختلف منها لتخدم فرق الإطفاء التي تهرع إلى المساعدة أثناء الحالات الطارئة والكوارث.

وأشار إلى أنهم بعد الاستشارات قرروا تحويل الحافلة الخردة إلى فندق متنقل، ودرسوا كل التفاصيل التي يمكن أن توفر الراحة لأفراد فرق الإطفاء.

وأوضح أن الحافلة الفندق تسع 12 شخصا، وتحتوي على أسرّة نوم، وحمام، ودورة مياه، وفرن، وماكينة غسيل صحون، وأخرى لغسيل الملابس، وثلاجة.

وأشار إلى أنه بفضل جهود الفنيين في دائرة الصيانة تمكنوا من تحويل الحافلة الخردة إلى أشبه بفندق متنقل وبمصاريف قليلة بلغت 150 ألف ليرة.