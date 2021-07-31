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أفضل مكان للاختباء.. عمليات تنقيب عن بتكوين داخل مقر شرطة وارسو

وحدات معالجة كبرى للتنقيب عن عملة بتكوين المشفرة (رويترز ـ أرشيف)
وحدات معالجة كبرى للتنقيب عن عملة بتكوين المشفرة (رويترز ـ أرشيف)
31/7/2021

قرر موظف في الشرطة البولندية أن أفضل مكان للممارسة أنشطته غير القانونية في التنقيب عن عملة بتكوين المشفرة هو العمل من داخل المقر الرئيسي للشرطة في العاصمة وارسو.

وقالت الشرطة إنها اكتشفت نشاطا للتنقيب المخالف للقانون عن “بتكوين” داخل مقرها الرئيسي.

وأكد المتحدث باسم الشرطة البولندية ماريوش تساركا في تصريحات تلفزيونية: موظف حكومي وليس عنصرا من الشرطة.. حوّل طاقة كهربائية لتصنيع البتكوين، وذلك في مقرّ الشرطة ذاته للأسف الشديد.

وقال “اكتشفنا الأمر بسرعة نسبية”، من دون تحديد المدّة المستغرقة لذلك.4

وأوضح المتحدث أن مشغّل البتكوين هذا لم يكن قادرا على الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة.

وذكرت تقارير إخبارية بولندية أن الموظف الذي كان يجري عمليات التنقيب صرف من عمله وأحيلت القضية إلى سلطات التحقيق إذ يتوقع إقالة شخص آخر أيضا بسبب التحقيقات.

وتعمل العملات المشفّرة مثل البتكوين بواسطة نظام غير مركزي مع سلسلة من الحواسيب المستقلة التي توافق على الصفقات حول العالم.

ويستخدم مشغّلو البتكوين وحدات معالجة قوية لإنجاز معادلات معقدة تثبت مشاركتهم وتوفّر لهم تلقائيا البتكوين، وهو نشاط يستهلك كمّا كبيرا من الطاقة ويبرّر محاولة الربط غير القانونية بالشبكة العامة.

وبحسب مؤشر كامبريج المعني باستهلاك البتكوين للكهرباء (سي بي اي سي آي)، تستهلك مشاغل البتكوين حوالي 114 تيراوات في الساعة على أساس سنوي، أي 0.5 % من الإنتاج العالمي للطاقة أو أكثر بقليل من استهلاك هولندا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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