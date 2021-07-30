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استمرار حرائق الغابات في تركيا والسلطات تخلي قرى بأكملها (فيديو)

أكثر من 60 حريقا نشبت في الغابات هذا الأسبوع في تركيا (رويترز)
أكثر من 60 حريقا نشبت في الغابات هذا الأسبوع في تركيا (رويترز)
30/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202104:13 PM (مكة المكرمة)

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات التي تستعر على الساحل الجنوبي لتركيا إلى أربعة بينما يكافح رجال الإطفاء النيران لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق.

وقال مسؤولون إن أكثر من 60 حريقا نشبت في الغابات في أنحاء 17 إقليما على ساحل بحر إيجه والبحر المتوسط هذا الأسبوع.

وتعهد مسؤولون بمحاسبة أي شخص يُكشف عن مسؤوليته في إشعال تلك الحرائق.

وأخلت السلطات بعض القرى والفنادق في مناطق تعد مقاصد سياحية شهيرة وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا يفرون عبر الحقول بينما يشاهدون النيران وهي تقترب من منازلهم.

وقال وزير شؤون الغابات بكر باكدميرلي إن الحرائق ما زالت مشتعلة في 6 أقاليم من بينها منتجع أنطاليا على البحر المتوسط وإقليم موغلا على بحر إيجه.

وتابع “نأمل في احتواء بعض الحرائق هذا الصباح لكن رغم أن بمقدورنا القول إن الموقف يتحسن فلا يمكننا الجزم بأنها أصبحت تحت السيطرة تماما بعد”.

واندلعت حرائق غابات في دول أخرى بالمنطقة إذ نشب أكثر من 40 حريقا في اليونان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة وفقا لما أعلنته السلطات هناك.

والثلاثاء الماضي، أتت النيران على غابة للصنوبر شمالي أثينا مما تسبب في إلحاق أضرار بأكثر من 12 منزلا قبل التمكن من السيطرة على ألسنة اللهب.

كما أتت الحرائق أيضا على مساحات واسعة من غابة للصنوبر في شمال لبنان الجبلي، هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل إطفائي واحد على الأقل وأجبر بعض السكان على الفرار.

مساعدة أذرية

وأعلنت أذربيجان أنها سترسل بأقرب وقت فريقا مكونا من 500 شخص، ومروحيات، ومعدات ومستلزمات مختلفة إلى تركيا للمشاركة في أعمال إخماد حرائق الغابات.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأذرية، الجمعة، أن رئيس الوزراء علي أسدوف أجرى مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وأكد له أن أذربيجان تقف إلى جانب تركيا في المحن كما تقف معها في كل الأوقات.

وأضاف البيان أن أسدوف أكد استعداد بلاده لتسخير جميع إمكاناتها الضرورية وتقديم كل أنواع المساعدة لتركيا من أجل إخماد حرائق الغابات.

وأوضح أسدوف في البيان أن الرئيس إلهام علييف أصدر تعليمات إلى وزارة الحالات الطارئة لإرسال فريق مكون من 500 شخص ومروحيات ومعدات ومستلزمات ضرورية إلى تركيا بأسرع وقت، لتقديم المساعدة في إخماد حرائق الغابات.

تضامن أوكراني

وأعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تضامنه مع تركيا، وقال في تغريدة على تويتر “سنرسل طائرة مكافحة حرائق لتركيا الجمعة. والشعب الأوكراني يقف مع نظيره التركي الصديق في مثل هذه الأوقات الصعبة”، مضيفًا “أبلغت صديقي الرئيس رجب طيب أردوغان التعازي في ضحايا الحرائق”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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