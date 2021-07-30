استمرار حرائق الغابات في تركيا والسلطات تخلي قرى بأكملها (فيديو)

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات التي تستعر على الساحل الجنوبي لتركيا إلى أربعة بينما يكافح رجال الإطفاء النيران لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق.

وقال مسؤولون إن أكثر من 60 حريقا نشبت في الغابات في أنحاء 17 إقليما على ساحل بحر إيجه والبحر المتوسط هذا الأسبوع.

وتعهد مسؤولون بمحاسبة أي شخص يُكشف عن مسؤوليته في إشعال تلك الحرائق.

وأخلت السلطات بعض القرى والفنادق في مناطق تعد مقاصد سياحية شهيرة وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا يفرون عبر الحقول بينما يشاهدون النيران وهي تقترب من منازلهم.

اندلاع حرائق ضخمة في منطقة الغابات قرب منتجع ساحلي في #أنطاليا جنوبي #تركيا pic.twitter.com/HBjayvQSar — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 29, 2021

وقال وزير شؤون الغابات بكر باكدميرلي إن الحرائق ما زالت مشتعلة في 6 أقاليم من بينها منتجع أنطاليا على البحر المتوسط وإقليم موغلا على بحر إيجه.

وتابع “نأمل في احتواء بعض الحرائق هذا الصباح لكن رغم أن بمقدورنا القول إن الموقف يتحسن فلا يمكننا الجزم بأنها أصبحت تحت السيطرة تماما بعد”.

واندلعت حرائق غابات في دول أخرى بالمنطقة إذ نشب أكثر من 40 حريقا في اليونان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة وفقا لما أعلنته السلطات هناك.

والثلاثاء الماضي، أتت النيران على غابة للصنوبر شمالي أثينا مما تسبب في إلحاق أضرار بأكثر من 12 منزلا قبل التمكن من السيطرة على ألسنة اللهب.

كما أتت الحرائق أيضا على مساحات واسعة من غابة للصنوبر في شمال لبنان الجبلي، هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل إطفائي واحد على الأقل وأجبر بعض السكان على الفرار.

قطة تعاني من الحروق🐱#شاهد .. متطوعون يعالجون قطة أصيبت بحروق بعد إنقاذها من حرائق قرب منتجع ساحلي في #أنطاليا .#تركيا pic.twitter.com/BXbquZfYio — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2021

مساعدة أذرية

وأعلنت أذربيجان أنها سترسل بأقرب وقت فريقا مكونا من 500 شخص، ومروحيات، ومعدات ومستلزمات مختلفة إلى تركيا للمشاركة في أعمال إخماد حرائق الغابات.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأذرية، الجمعة، أن رئيس الوزراء علي أسدوف أجرى مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وأكد له أن أذربيجان تقف إلى جانب تركيا في المحن كما تقف معها في كل الأوقات.

وأضاف البيان أن أسدوف أكد استعداد بلاده لتسخير جميع إمكاناتها الضرورية وتقديم كل أنواع المساعدة لتركيا من أجل إخماد حرائق الغابات.

وأوضح أسدوف في البيان أن الرئيس إلهام علييف أصدر تعليمات إلى وزارة الحالات الطارئة لإرسال فريق مكون من 500 شخص ومروحيات ومعدات ومستلزمات ضرورية إلى تركيا بأسرع وقت، لتقديم المساعدة في إخماد حرائق الغابات.

Expressed sincere condolences to my friend President of 🇹🇷 @RTErdogan over the large-scale fires. 🇺🇦 will provide 🇹🇷 with all the necessary assistance. Our firefighting plane will depart to 🇹🇷 tomorrow. 🇺🇦 people will stand together with the friendly 🇹🇷 people at this hard time. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2021

تضامن أوكراني

وأعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تضامنه مع تركيا، وقال في تغريدة على تويتر “سنرسل طائرة مكافحة حرائق لتركيا الجمعة. والشعب الأوكراني يقف مع نظيره التركي الصديق في مثل هذه الأوقات الصعبة”، مضيفًا “أبلغت صديقي الرئيس رجب طيب أردوغان التعازي في ضحايا الحرائق”.