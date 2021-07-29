البث الحي
منوعات

تغريدة للعالم فاروق البارز بشأن نهر النيل تثير الجدل في مصر

العالم المصري فاروق الباز (غيتي-أرشيف)
العالم المصري فاروق الباز (غيتي-أرشيف)
29/7/2021-|آخر تحديث: 29/7/202111:36 PM (مكة المكرمة)

أثارت تغريدة للعالم المصري فاروق الباز عن نهر النيل والفيضانات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وغرد الباز قائلا: “يبدو أن هابى إله النيل قد أنهى احتمال أي إقلال مما يصل مصر من المياه. يأتي فيضان كل عام في يوليو وأغسطس. كنا نشعر بذلك حتى في دمياط بالقرب من ساحل المتوسط في كل صيف. أتى مطر هذا العام غزيرا جدا وأهدم جزءا من أعالي سد النهضة ليوصل المياه إلى السودان ثم مصر والتي تحميها السماء”.

ويشغل العالم المصري منصب المدير الفخري لمركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن والمشارك في برنامج أبولو التابع لوكالة ناسا، الأمر الذي تسبب في تزايد الجدل بشأن التغريدة.

إذ سخر مغردون من حديث الباز مستنكرين أن يصدر عنه هذا الكلام، وأشاروا إلى ضرورة العمل بشكل أكبر على ملف سد النهضة والذي وصل إلى طريق مسدود في ظل تعثر المفاوضات ومواصلة إثيوبيا إجراءاتها الأحادية من ملء السد.

وفسر آخرون تغريدة العالم المصري على أنه يقصد أن الله لن يضيع مصر في تلك الأزمة وأن الشعب المصري سيتخطاها بإرادة الله كما تخطى سابقيها، على حد قولهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

خبير مائي: سد النهضة لم يراوح مرحلته الأولى ومن مصلحة مصر بدء توليده للكهرباء (فيديو)

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن سد النهضة لا يزال في المرحلة الأولى وفقا لمخططه عام 2011 والذي حدد المرحلة بتشغيل توربينين على مستوى منخفض خلال 40 شهرا.

28/7/2021

من برنامج: المسائية

سفير إثيوبيا في روسيا: توليد الكهرباء من سد النهضة سيبدأ خلال 3 أشهر

أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، أن التوليد الأولي للكهرباء عبر توربينين من توربينات السد قد يبدأ في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، وأن السد بات جاهزا بنسبة 81%، وقد تم الملء الثاني بنجاح.

المزيد من منوعات

أمريكا.. طبيب مسلم يتعرض لهجوم عنصري بسبب استشارة طبية

الطبيب فيصل خان، مدير الصحة العامة بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية (موافع التواصل)

“بالتوكتوك أخدم الأقصى”.. المرابطة المقدسية نفيسة خويص تروي حكايتها

(الجزيرة)

لحظة إنقاذ شخص أوشك على الغرق في فيضانات شرقي تركيا (فيديو)

شاب ينقذ شخصا أوشك على الغرق في أرتفين شرقي تركيا (مواقع)

أسد يثير الذعر بعد هروبه من حديقة حيوانات في كينيا (فيديو)

الأسد أثار الذعر قبل نجاح فرق الإغاثة في السيطرة عليه وإعادته إلى موقعه (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ميدل إيست آي: رئيس الوزراء التونسي تعرض للاعتداء الجسدي في القصر الرئاسي

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس الوزراء هشام المشيشي (مواقع التواصل)

مصر.. مشيعون: جثة تتحرك أثناء الجنازة.. والأطباء يحسمون الجدل (فيديو)

مشيعون يحملون نعش أحد المتوفين (الفرنسية)

الغنوشي: مستعدون لأي تنازلات من أجل إعادة الديموقراطية

رئيس البرلمان التونسي روزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (رويترز)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)