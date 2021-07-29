تغريدة للعالم فاروق البارز بشأن نهر النيل تثير الجدل في مصر

أثارت تغريدة للعالم المصري فاروق الباز عن نهر النيل والفيضانات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وغرد الباز قائلا: “يبدو أن هابى إله النيل قد أنهى احتمال أي إقلال مما يصل مصر من المياه. يأتي فيضان كل عام في يوليو وأغسطس. كنا نشعر بذلك حتى في دمياط بالقرب من ساحل المتوسط في كل صيف. أتى مطر هذا العام غزيرا جدا وأهدم جزءا من أعالي سد النهضة ليوصل المياه إلى السودان ثم مصر والتي تحميها السماء”.

يبدوا ان “هابى" اله النيل قد انهى احتمال اى اقلال مما يصل مصر من المياة. ياتى فيضان كل عام فى يوليو واغسطس. كنا نشعر بذلك حتى فى دمياط بالقرب من ساحل المتوسط فى كل صيف. اتى مطر هذا العام غزيرا جدا واهدم جزءا من اعالي سد النهضة ليوصل المياة الى السودان ثم مصر والتى تحميها السماء. — Farouk El-Baz (@ElbazFarouk) July 28, 2021

ويشغل العالم المصري منصب المدير الفخري لمركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن والمشارك في برنامج أبولو التابع لوكالة ناسا، الأمر الذي تسبب في تزايد الجدل بشأن التغريدة.

إذ سخر مغردون من حديث الباز مستنكرين أن يصدر عنه هذا الكلام، وأشاروا إلى ضرورة العمل بشكل أكبر على ملف سد النهضة والذي وصل إلى طريق مسدود في ظل تعثر المفاوضات ومواصلة إثيوبيا إجراءاتها الأحادية من ملء السد.

وفسر آخرون تغريدة العالم المصري على أنه يقصد أن الله لن يضيع مصر في تلك الأزمة وأن الشعب المصري سيتخطاها بإرادة الله كما تخطى سابقيها، على حد قولهم.

مثلا

حد يطلع أبو عرايس من الفريزر خليه يفك عنده طلعة https://t.co/5leaeGmWf2 — Nabil (@Nabil19671967) July 29, 2021

هابي لازم يتفاوض مع #اثيوبيا وينهي ملف #سد_النهضة .

يا نهار هابي قطران https://t.co/pkO3A52hH8 — Albaraa' Aone (@AlbaraaAone) July 29, 2021

الحمد لله وحده ..الملجأ والانقاذ https://t.co/1YWWKCELeX — 🇪🇬 HEND 🇪🇬 𓉔𓇋𓈖𓂧 🇪🇬 (@hendiiiuvsIbutk) July 29, 2021

عيب قامه كبيره مثل الدكتور @ElbazFarouk يقول كلام لم يحدث #أثيوبيا هى من لم تكمل البناء و لم يقع اي أجزاء من #سد_النهضة و سوف تقل حصة #مصر و #السودان على الأقل 5مليار متر و دى مصيبه

عيب التدليس على الناس#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه275#صباح_الخير #صباح_السعاده #صلاه_الفجر #الاهلي https://t.co/6O9ocAu4wU — سعيد وهبه حميده (@SaeidWahba) July 29, 2021

طول عمرهم يقولوا ناسا وعالم فضاء وانا طول عمرى مش مقتنع النهاردة اتاكدت انى كنت صح 😂😂😂 https://t.co/WMw9UWgYpM — standing alone (3lwani) Ⓜ (@hakim3lwani) July 29, 2021

المحروسة ستظل محروسة🙏🤍 — نشوة الرويني (@nashwaa) July 28, 2021

المصريين عندهم توكل على الله مطلق ، لذلك يحصدون نتائج حسن الظن كما هي أزمة كورونا مصر من اقل الدول معاناه من تبعات هذا الوباء ،، محروسه أم الدنيا بالنوايا الطيبه — Mariambintalsayed (@Mariam25000) July 28, 2021

هابي نيو يير لازم يتدخل https://t.co/MRFtjCoMEL — عمرو محفوظ 🇵🇸 (@AmrMhfouz) July 29, 2021