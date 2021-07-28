لحظة إنقاذ شخص أوشك على الغرق في فيضانات شرقي تركيا (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة لحظة إنقاذ شاب لشخص أوشك على الغرق في منتصف شارع ملأته مياه الفيضانات في مدينة شرقي تركيا.

وتُظهر اللقطات شابًا يجدف في قارب مطاطي صوب شخص يقف عاجزًا عن التحرك وقد حاصرته المياه إلى رأسه تقريبا في مدينة (أرتفين) الواقعة على البحر الأسود شمال شرقي تركيا.

ويسمع في الخلفية الرجل وهو يصيح “أغرق، ساعدوني” ليرد عليه الشاب قائلا “انتظر أنا قادم إليك”.

ووسط لحظات ترقب من السكان الذين يقفون في الشرفات عاجزين عن تقديم يد العون، نجح الشاب في الوصول إلى الرجل الذي حاصرته المياه ليتعلق بالقارب ويمضي به إلى بر الأمان.

وضربت أمطار غزيرة ولاية (أرتفين) إحدى أهم مراكز الجذب السياحي في تركيا، ما أدى إلى جرف العشرات من السيارات وتسبب في إلحاق أضرار بالغة في المباني.





وأزالت مياه الفيضانات أرصفة الطرق في بعض المواقع، كما غمرت المياه بعض المكاتب والمحلات التّجارية ما ألحق بها أضرارًا كبيرة.

ولجأ المواطنون إلى أماكن آمنة لحمايتهم من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تضرر العديد من المركبات.