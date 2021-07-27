شاهد: سوداني ينتقم من لص سرق متجره

أظهر مقطع فيديو طريف، محاولات قط صغير لسرقة نقود ورقية من داخل حانة روسية، وتم القبض على “اللص اللطيف” وهو يحاول خداع مالك الحانة الذي تبناه، والهرب بحزمة النقود المسروقة.
أظهرت كاميرا مراقبة داخل متجر في العاصمة السودانية الخرطوم، ضبط لص حاول استغلال خروج صاحب المتجر لثوان للسطو على المحل.
ويظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بين نشطاء سودانيين صاحب المتجر وهو يغادر متجره لفترة قصيرة لشرب المياه.
وفي ثوان معدودة، دخل لص إلى المتجر وأخذ يتلفت يمنة ويسرة للبحث عما يسرقه وبالفعل يبدو أنه وجد غرضا ثمينا.
ومع محاولة اللص الفرار من المتجر بالمسروقات فاجأه صاحب المحل العائد وكال له اللكمات.
قبلك قبلك رجعها محلها😂😂 pic.twitter.com/tr5aRsE5MC
— 0.9 (@_ZzZz__) July 26, 2021