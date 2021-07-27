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شاهد: سوداني ينتقم من لص سرق متجره

صاحب المتجر فتك باللص بعد ضبطه متلبسا
صاحب المتجر فتك باللص بعد ضبطه متلبسا
27/7/2021-|آخر تحديث: 27/7/202110:54 PM (مكة المكرمة)

أظهرت كاميرا مراقبة داخل متجر في العاصمة السودانية الخرطوم، ضبط لص حاول استغلال خروج صاحب المتجر لثوان للسطو على المحل.

ويظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بين نشطاء سودانيين صاحب المتجر وهو يغادر متجره لفترة قصيرة لشرب المياه.

وفي ثوان معدودة، دخل لص إلى المتجر وأخذ يتلفت يمنة ويسرة للبحث عما يسرقه وبالفعل يبدو أنه وجد غرضا ثمينا.

ومع محاولة اللص الفرار من المتجر بالمسروقات فاجأه صاحب المحل العائد وكال له اللكمات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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