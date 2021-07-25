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مصلي سوداني ينجو من الموت داخل مسجد بأعجوبة (فيديو)

(موافع التواصل)
(موافع التواصل)
25/7/2021-|آخر تحديث: 25/7/202108:17 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات كاميرا مراقبة بأحد المساجد في السودان نجاة مصل من الموت داخل مسجد بالخرطوم بعد أن تحرك من مكانه لحمل مصحف لقراءة القرآن.

ويظهر مقطع الفيديو تبديل المصلي لمقعده الذي كان يجلس فيه بمقعد في مكان آخر داخل المسجد قبل أن ينهار جزء من السقف على المقعد الذي كان يجلس فيه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة السوداني، فإن الحادثة وقعت أثناء انتظار المصليين لصلاة الفجر في أحد مساجد منطقة “أم دوم” بشرق النيل التابعة لولاية الخرطوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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