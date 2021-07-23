موهبة استثنائية.. طفلان يمنيان يشدوان بأصوات جذبت رواد مواقع التواصل (فيديو)

على الرغم من بساطة الأجواء وعفوية الأداء، جذب طفلان يمنيان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد توثيق ناشط لهما وهما يغنيان بأصوات رخيمة خلال لهومها في بركة للسباحة بمدينة تعز اليمنية.

ونشر المصور أمين محمد على حسابه على فيسبوك فيديو التقطه للطفلين وقال إنه التقاهما مصادفة خلال مروره بأحد المسابح في منطقة الصافية بمدينة تعز.

وعبّر نشطاء على مواقع التواصل عن إعجابهم بأداء الطفلين، وأعادوا نشر المقطع على حساباتهم الشخصية، مطالبين الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لصقل موهبة الطفلين، وإبرازهما على الساحة الغنائية.