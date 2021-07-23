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شاب مصري يبهر لجنة تحكيم برنامج مواهب أمريكي (فيديو)

العازف المصري مدحت ممدوح خلال مشاركته في "أمريكان جت تالنت" (موافع التواصل)
العازف المصري مدحت ممدوح خلال مشاركته في "أمريكان جت تالنت" (موافع التواصل)
23/7/2021-|آخر تحديث: 23/7/202108:41 PM (مكة المكرمة)

أبهر شاب مصري لجنة تحكيم برنامج أمريكي شهير للمواهب بعزفه المميز على آلة الريكورد ومهارات إحداث إيقاع باستخدام فمه مجردا.

وعلى الرغم من التوتر الذي كان باديا على المصري مدحت ممدوح وهو يقف أمام لجنة تحكيم برنامج “أمريكا جت تالنت” إلا أنه مع بدئه العزف أسر لب الجمهور وأعضاء اللجنة على حد سواء.

وتمكن مدحت في نهاية المطاف من الحصول على موافقة الحكام الأربعة ليتأهل إلى المرحلة المقبلة من المنافسات.

 

ونشر مدحت على حسابه على فيسبوك منشورا باللهجة العامية المصرية معلنا عن سعادته البالغة من تمكنه من تحقيق حلم راوده على مدار 13 عاما للمشاركة في المسابقة، طالبا دعم ودعوات المتابعين.

وكان ممدوح أحد المشاركين في النسخة العربية من برنامج المواهب، واستطاع الوصول إلى مرحلة نصف النهائيات في موسم 2013، ولكنه لم يستطع الاستمرار وإحراز اللقب.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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