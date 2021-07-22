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على غرار “الإرهاب والكباب”.. بيتزا للسجناء مقابل الإفراج عن حارسين في السويد (فيديو)

22/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202109:29 PM (مكة المكرمة)

اشترط سجينان خطيران في السويد احتجزا حارسي سجن مشدّد الحصول على طلبية بيتزا كبرى لجميع نزلاء السجد شديد الحراسة مقابل الإفراج عن الحارسين، في مشهد أقرب لفيلم “الإرهاب والكباب” المصري.

وخلال تسع ساعات من المفاوضات وتسليم 20 طلبية بيتزا خاصة بالكباب، وافق السجينان على إطلاق سراح الحارسين بعد أن كانا يطالبان بطائرة خاصة للفرار و20 طلبية بيتزا لنزلاء السجن جميعا.

وقالت متحدثة باسم إدارة سجن هالبي شديد الحراسة بالقرب من مدينة إسكيلستونا السويدية إنه قرابة الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (1:30 بتوقيت غرينيتش) تمكن سجينان من الدخول إلى مكان حراس السجن، واحتجزا حارسين كانا في الداخل وبدأت عمليات المفاوضات، وكان السجينان يقضيان عقوبة بتهمة القتل.

وأكدت سلطات السجن تسليم طلبية البيتزا خلال عملية المفاوضات إلا أنها أكدت اقتياد السجينين إلى قسم الشرطة للتحقيق معهما وإطلاق سراح الحارسين.

وقال صانع البيتزا بشار توما للتلفزيون العام (إس في تي) إن إدارة السجن “لم توضح كثيرا ماهية الأمر. اكتفوا بطلب البيتزا وأتوا لأخذها من دون أن يدفعوا لي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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