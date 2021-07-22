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شاهد: باكستانيون يطاردون عجلا هاربا بالأسلحة النارية والشرطة تحقق

22/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202103:45 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع متداول استخدام باكستانيين الأسلحة النارية في مطاردة عجل فقدوا السيطرة عليه قبل ذبحه، في منطقة الإسكان الجامعي بمدينة كراتشي، صباح أمس الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن العجل أصيب بـ20 طلقة وظل يركض حتى تمكن السكان منه وذبحوه، بعدما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص.

وقال متحدث باسم الشرطة إنهم بدأوا تحقيقا في الواقعة التي استمرت لعدة ساعات في المنطقة المكتظة بالسكان.

المصدر : الجزيرة مباشر

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