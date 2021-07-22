شاهد: باكستانيون يطاردون عجلا هاربا بالأسلحة النارية والشرطة تحقق

أظهر مقطع متداول استخدام باكستانيين الأسلحة النارية في مطاردة عجل فقدوا السيطرة عليه قبل ذبحه، في منطقة الإسكان الجامعي بمدينة كراتشي، صباح أمس الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن العجل أصيب بـ20 طلقة وظل يركض حتى تمكن السكان منه وذبحوه، بعدما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص.

أصابوه بـ 20 طلقة… باكستانيون يطاردون عجلا هاربا بالأسلحة النارية#باكستان #عيد_الأضحى_المبارك pic.twitter.com/o4jsOdT5I7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 21, 2021

وقال متحدث باسم الشرطة إنهم بدأوا تحقيقا في الواقعة التي استمرت لعدة ساعات في المنطقة المكتظة بالسكان.