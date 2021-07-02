مسنة أمريكية ترافق الملياردير جيف بيزوس في رحلته المرتقبة للفضاء (فيديو)

تنضم الطيّارة الأمريكية المخضرمة والي فانك (82 عاما) إلى الملياردير جيف بيزوس -مؤسس موقع أمازون- في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء تطلقها شركة الصواريخ (بلو أوريجين) خلال يوليو/تموز الجاري.

وقالت شركة (بلو أوريجين) المملوكة لبيزوس والمتخصصة في مجال الرحلات الخاصة للفضاء في تغريدة لها عبر تويتر “مرحبًا بك السيدة والي فانك على متن مركبة (نيو شيبرد) ها هي اللحظة التي طلب فيها بيزوس منك الانضمام إلينا كضيف شرف في أول رحلة بشرية إلى الفضاء في 20 يوليو الجاري”.

Welcome aboard, Wally. Here’s the moment Jeff Bezos asked Wally Funk to join our first human flight on July 20 as our honored guest. https://t.co/ESBJ7bxErK — Blue Origin (@blueorigin) July 1, 2021

ونشر بيزوس مقطع فيديو عبر حسابه على موقع انستغرام أظهر لحظة إخبار والي فانك بهذا النبأ والتي بدت متحمسة وسعيدة للغاية من أجل القيام بهذه التجربة رفقة مؤسس موقع أمازون وآخرين.

وقالت والي فانك في المقطع إنها لم تتوقع أن تسافر للفضاء قط مشيرة إلى أنها كانت تحلم بذلك وتمتلك الخبرة والتجربة للقيام بمهمة السفر إلى الفضاء.

وقادت والي الطائرات في عمر21 سنة وكانت الأصغر سناً بين 13 امرأة اجتزن الاختبارات الصارمة نفسها التي اجتازها رواد الفضاء الذكور في المهمة (ميركوري 7) ضمن برنامج ناسا الذي أرسل أمريكيين لأول مرة إلى الفضاء بين عامي 1961 و1963، لكنهن حُرمن من أن يصبحن رائدات فضاء بسبب جنسهن.

وكانت فانك أول مدربة طيران في قاعدة عسكرية أمريكية وأول محققة في مجال السلامة الجوية في المجلس الوطني لسلامة النقل.

ويشكل إطلاق المركبة (نيو شيبرد) من غرب تكساس، نهاية الشهر الجاري، لحظة فارقة في وقت تتقدم فيه شركات أمريكية نحو عصر جديد من السفر التجاري الخاص إلى الفضاء.

وسيعيش الركاب تجربة استثنائية جراء انعدام الوزن والشعوربالدهشة خلال مشاهدة انحناء الكوكب عبر نوافذ المركبة قبل عودة كبسولة الركاب المضغوطة إلى الأرض تحت المظلات.

ويسابق بيزوس أغنى رجل في العالم والمدير التنفيذي لـ(أمازون دوت كوم) الزمن كي يتقدم على المليارديريْن ريتشارد برانسون وإيلون ماسك في ارتياد الفضاء ويكون الأولَ بين الثلاثة الذي يسافر خارج الغلاف الجوي للأرض.