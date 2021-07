مسنة أمريكية ترافق الملياردير جيف بيزوس في رحلته المرتقبة للفضاء (فيديو)

تنضم الطيّارة الأمريكية المخضرمة والي فانك (82 عاما) إلى الملياردير جيف بيزوس -مؤسس موقع أمازون- في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء تطلقها شركة الصواريخ (بلو أوريجين) خلال يوليو/تموز الجاري.

وقالت شركة (بلو أوريجين) المملوكة لبيزوس والمتخصصة في مجال الرحلات الخاصة للفضاء في تغريدة لها عبر تويتر “مرحبًا بك السيدة والي فانك على متن مركبة (نيو شيبرد) ها هي اللحظة التي طلب فيها بيزوس منك الانضمام إلينا كضيف شرف في أول رحلة بشرية إلى الفضاء في 20 يوليو الجاري”.

Welcome aboard, Wally. Here’s the moment Jeff Bezos asked Wally Funk to join our first human flight on July 20 as our honored guest. https://t.co/ESBJ7bxErK

— Blue Origin (@blueorigin) July 1, 2021