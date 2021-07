طائرة شحن تهبط اضطراريا في البحر قبالة هاواي (فيديو)

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة شحن من طراز بوينغ 737 على متنها اثنان من الطيارين هبطت اضطراريا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو بهاواي في وقت مبكر من، الجمعة.

وقالت الإدارة في بيان “أبلغ الطياران عن عطل في المحرك وحاولا العودة إلى هونولولو لكنهما اضطرا إلى الهبوط بالطائرة في المياه”.

وتابعت الإدارة “طبقا للمعلومات الأولية تمكن خفر السواحل الأمريكي من إنقاذ الطيارين”.

قالت الإدارة والمجلس الوطني لسلامة النقل إن تحقيقا فُتح في الحادث.

ووفقا لبيانات الطيران على موقع (فلايت أوير دوت كوم)، غادرت الرحلة 810 التابعة لشركة ترانس إير هونولولو الساعة 1:33 صباحا بالتوقيت المحلي متجهة إلى مطار كاهولوي في جزيرة ماوي لكنها حاولت العودة سريعا إلى هونولولو.

#BREAKING: #Transair @Boeing #b737-200C reported to have ditched 2 miles off the coast of Kalaeloa Airport, while returning to Honolulu Airport a few minutes after take-off on flight #T4810 with two pilots on board pic.twitter.com/PUqjd0nmww

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) July 2, 2021