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بيع البرنامج الأصلي لشبكة الإنترنت في مزاد.. ما المقابل؟

صورة للبرنامج التأسيسي لشبكة الإنترنت (الفرنسية)
صورة للبرنامج التأسيسي لشبكة الإنترنت (الفرنسية)
1/7/2021-|آخر تحديث: 2/7/202112:09 AM (مكة المكرمة)

تم بيع البرنامج التأسيسي لشبكة الإنترنت بشكلها الحالي مقابل 5.4 ملايين دولار خلال مزاد لدار (سوذبيز) في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتم بيع البرنامج على هيئة مادة مخصصة لهواة الجمع بتكنولوجيا (إن إف تي) للتوثيق الرقمي.

ووضع الفيزيائي (تيم برنرز-لي) عام 1989 تصورا لنظام تشارك معلومات من شأنه السماح للعلماء بالاطلاع على بيانات أينما كانوا حول العالم.

وأطلق تيم برنرز-لي الذي أصبح خبيرا في المعلوماتية على هذه الشبكة الجديدة اسم وورلد وايد ويب (الشبكة العنكبوتية العالمية)، حين كان موظفا في مركز الحسابات التابع لما بات يُعرف بالمنظمة الأوربية للأبحاث النووية قرب جنيف.

صورة لتيم برنرز-لي في مؤتمر عام 2019 (الفرنسية)

ثم كتب البرنامج الذي أدى إلى إنشاء أول متصفح للإنترنت وأرسى الأسس العملية للإنترنت بشكله الحالي بين عامي 1990 و1991.

كما اخترع في تلك الفترة مفاهيم مثل (يو آر إل) أو عناوين الإنترنت و(إتش تي تي بي) الذي يتيح إيجاد موقع إلكتروني و(إتش تي إم إل) أو اللغة المعلوماتية لتطوير صفحات إلكترونية.

ولم يحصل تيم برنرز-لي على أي براءة اختراع لبرنامجه وأتاحه مجانا للجميع لأنه كان مصمما على جعل هذه الشبكة مساحة مفتوحة مما أسهم في انتشار البرنامج.

وبعد أكثر من 3 عقود على الاختراع، سيحصل تيم برنرز-لي إثر هذا المزاد على جزء من الثروات الطائلة التي درّها اختراعه، من خلال بيع الملفات الأصلية التي استعان بها لتطوير برنامج الإنترنت، لكنه يعتزم دفع كامل ريع المزاد لأعمال خيرية.

وتضمنت المجموعة التي شملها المزاد نسخة متحركة لخطوط الترميز البالغ عددها حوالي عشرة آلاف ورسالة من المؤلف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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