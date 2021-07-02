بالصور: تركيا تخصص طائرة إسعاف لنقل مواطن مريض من ليبيريا

خصصت تركيا طائرة إسعاف لنقل مواطنها (أرسين أكان) الذي أصيب بالملاريا أثناء عمله في ليبيريا الواقعة غربي أفريقيا.

وقال نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية إزمير نجيب ناصر في بيان، اليوم الجمعة، إن أسرة المواطن أكان -الذي يعمل في شركة بناء تركية- تقدمت بطلب إلى رئاسة الجمهورية عبر المنصة المخصصة لتلقي طلبات المواطنين لإحضاره إلى البلاد بعد إصابته بالملاريا في ليبيريا ومعاناته من قصور تنفسي.

وأوضح ناصر أن وزارة الصحة أرسلت طائرة إسعاف إلى ليبيريا بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأحضرت المواطن التركي ونقلته إلى المدينة الطبية في العاصمة أنقرة حيث خضع للعلاج.

طائرة إسعاف مجهزة لنقل المريض التركي (الأناضول)

ومطلع العام الحالي، خصصت أنقرة طائرة اسعاف لإحضار البروفيسور التركي إلهان باشغوز (99 عاما) من الولايات المتحدة كي يعالج في تركيا.

وفي أبريل/نيسان 2020، أرسلت تركيا طائرة إسعاف إلى السويد لإجلاء مواطنها (أمر الله غولوشكن) بعد أن اشتكت أسرته من رفض مستشفيات السويد معالجته من الإصابة بفيروس كورونا.