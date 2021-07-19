صلاة عيد الأضحى.. 11 دولة عربية تقيمها بالمساجد و4 تمنعها

قررت موريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وتونس منع إقامة صلاة عيد الأضحى بينما قررت 10 دول أخرى بينها مصر والسعودية تنظيمها بشكل موسع ولكن بتدابير احترازية بسبب جائحة كورونا.

وفي البحرين، ستقتصر صلاة العيد على مسجد واحد فقط بالبلاد ولم يصدر بيان رسمي بشأنها في كل من الصومال وجزر القمر والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

ويحل عيد الأضحى، الثلاثاء، في 18 دولة أبرزها السعودية ومصر وقطر والكويت وسلطنة عمان وفلسطين، بينما يحل الأربعاء في موريتانيا والمغرب وجزر القمر.

إقامة موسعة بتدابير احترازية (10 دول)

وافقت 10 دول عربية بحسب بيانات منفصلة لوزاراتها المعنية على إقامة صلاة عيد الأضحى بشكل موسع بالبلاد وفق شروط صحية.

في مصر، قررت وزارة الأوقاف إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى وفق شروط أبرزها: الصلاة بالمساجد الكبرى التي تشهد صلاة الجمعة مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم اصطحاب الأطفال.

وفي السعودية، وجهت وزارة الشؤون الإسلامية بالصلاة في مصليات العيد المكشوفة إضافة لمساجد الجمع، مع تهيئتها بما يتناسب مع تدابير كورونا.

أما الكويت، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، الأحد، عبر تويتر أن صلاة عيد الأضحى ستكون بالمساجد التي تصلى فيها الجمع مشددة على تدابير منها ارتداء الكمامة وعدم المصافحة.

أسماء المساجد والمصليات التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى لسنة 1442/ 2021 تم تخصيص أماكن خاصة للنساءhttps://t.co/AsX4t2WzMl — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) July 18, 2021

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف، الأحد، إقامة الصلاة بأكثر من 900 جامع ومصلى.

كشف بأسماء المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ https://t.co/d535YwsnfG#وزارة_الأوقاف — وزارة الأوقاف – قطر (@AwqafM) July 18, 2021

وفي الإمارات، أكد طاهر العامري المتحدث باسم إدارة الطوارئ والأزمات إقامة صلاة العيد بمساجد البلاد في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة مع تجنب التجمعات والمصافحة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وبالأردن، أكدت وزارة الأوقاف إقامة الصلاة في 4 مساجد رئيسية بالعاصمة فضلا عن 1019 مسجدا بأنحاء المملكة مطالبة المصلين بالالتزام بالضوابط الصحية.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إقامة صلاة عيد الأضحى بالبلاد مناشدا الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وأكدت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر، السبت، إقامة صلاة العيد بمساجد البلاد مع ضرورة الالتزام بتخفيف مدة إقامة وقت الصلاة والخطبة واحترام تدابير كورونا، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وفي جيبوتي، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أن الصلاة ستقام في مصليات العيد بالعاصمة والأقاليم مع الحرص على وسائل الحماية.

وفي ليبيا، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية “إقامة صلاة العيد بالساحات مع عدم السماح بإقامتها بالمساجد حرصا على سلامة المصلين مع التقيد بالضوابط الصحية”.

إقامة رمزية

في البحرين، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اقتصار إقامة صلاة عيد الأضحى بجامع الفاتح فقط لعدد محدود من المصلين لا يتجاوز 30 يتم تحديدهم بدعوات شخصية.

منع تام (4 دول)

والأحد، قررت الحكومة الموريتانية اقتصار أداء صلاة عيد الأضحى في المنازل “في ضوء ما يلاحظ من تصاعد يومي في معدل الإصابات”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، قرر ولاة إقليم تونس الكبرى (يضم ولايات تونس العاصمة ومنوبة وبن عروس وأريانة) تعليق صلاة العيد لحين إشعار آخر دون صدور قرار رسمي بعد بشأن أي تغير في الموقف بالبلاد الذي تشهد أزمة غير مسبوقة في مواجهة كورونا.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أنه تقرر في ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء عدم إقامة صلاة عيد الأضحى سواء في المصليات أو المساجد.

وفي 6 يوليو الجاري، أصدرت اللجنة العُليا للتعامل مع كورونا في سلطنة عمان قرارات منها عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بسبب إجراءاتها لمواجهة الفيروس.