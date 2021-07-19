الصين.. الإعلان عن وفاة أول حالة بشرية بـ”الفيروس القردي”

ذكرت وسائل إعلام، الأحد، إعلان الصين عن أول حالة وفاة بـ”الفيروس القردي B” في مايو/أيار الماضي.

وحسب موقع هندوتايمز الإخباري، توفي طبيب بيطري (53 عاما) في العاصمة بكين بعد شهر من معاناته من الدوار والاستفراغ وارتفاع درجة الحرارة واضطرابات في الجهاز العصبي.

ونقلا عن موقع المنصة الإنجليزية الأسبوعية الصينية (CDC)، فإن الفيروس انتقل للطبيب بعد فحصه لقردين ميتين من نوع (المكاك) في شهر مارس/آذار الماضي، وتوفي في 27 أيار/مايو الماضي.

وأكدت الفحوص، بحسب الموقع الصيني، خلو كافة الأشخاص المحيطين بالطبيب المتوفى من أي إصابات.

وتم التشديد على أنّ فيروس (BV) يشكل تهديدا على الأطباء البيطريين والعاملين في رعاية الحيوانات والمحللين المخبريين.

وبحسب صحيفة غلوبال تايمز، فإن الفيروس رصد للمرة الأولى عام 1932، ويمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر، أو عن طريق تبادل إفرازات الجسم، وتبلغ نسبة الوفيات بين 70 و80 %.

ولم تسجل من قبل أي حالة وفاة بهذا الفيروس.

إصابات جديدة بكورونا

وعلى صعيد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس يوم الأحد نزولا من 33 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 26 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج بينما سُجلت 5 حالات في الداخل.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 92 ألف حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.