قتيلان وجرحى إثر خلاف بشأن دفن ربة منزل جنوبي مصر

سقط قتيلان و5 جرحى جنوبي مصر، اليوم الأحد، إثر مشاجرة بين عائلتين رفضت إحداهما مشاركة الأخرى في إتمام إجراءات دفن متوفاة، وفق صحيفة مصرية.

وأفادت صحيفة “الوطن” (خاصة) بأن “قرية المجابرة في محافظة سوهاج (جنوب) شهدت فجر الأحد، مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، خلفت جثتين و5 مصابين”.

وأضافت “اندلعت المشاجرة إثر وفاة سيدة داخل منزلها وعندما حضر أقاربها لتغسيلها ودفنها، اعترض أفراد من عائلة زوجها واعتبروا أنهم أحق بذلك فدارت بين الطرفين معركة بالعصي، وتطورت إلى إطلاق أعيرة الخرطوش”.

ونقلت الصحيفة عن بيان للسلطات الأمنية في سوهاج أن المشاجرة أدت إلى سقوط قتيلين و5 جرحى.

ونقلت عن شاهد عيان في القرية، لم تذكر اسمه، أن “ربة منزل توفيت بشكل طبيعي في منزلها، وهناك خلافات منذ فترة بين عائلة زوج المتوفاة وعائلتها، بسبب خلاف على ملكية المنزل الذي تقيم فيه”.

وأضاف “عندما توفيت السيدة حضر أقاربها لتغسيلها ودفنها، إلا أن عائلة زوجها رفضت الأمر، فنشبت مشاجرة بينهم بالعصي، وتطورت عقب ذلك إلى إطلاق أعيرة الخرطوش ما أسفر عن سقوط الجثتين والمصابين”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من ذوي المتوفاة ولا من وزارة الداخلية بشأن تفاصيل وأسباب الواقعة.