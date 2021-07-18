إسطنبول.. مسابقة لاختيار “أجمل” أضحية (فيديو)

نُظمت في مدينة إسطنبول، السبت، مسابقة لاختيار “أكبر وأجمل” أضحية.

وجرت المسابقة في سوق الأضاحي بمنطقة سلطان غازي في إسطنبول، حيث شهدت لحظات ممتعة، مع تزيين الأضاحي وإشراكها في المنافسة من قبل أصحابها.

وشارك في المسابقة 17 من الأضاحي، وسط إقبال كبير من المواطنين.

مسابقة لاختيار "أجمل" أضحية في منطقة غازي سلطان في #إسطنبول اختارت لجنة التحكيم، العجل "يارن" الذي جرى بيعه مقابل 35 ألف ليرة تركية (حوالي 4110 دولارات) ويبلغ من الوزن طنا و190 كغ. pic.twitter.com/CYpGr5TtYN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2021

واختارت لجنة التحكيم، العجل (يارن) الذي جرى بيعه مقابل 35 ألف ليرة تركية (حوالي 4110 دولارات) ويبلغ من الوزن طنا و190 كيلوغراما.

وتم تكريم الفائز الأول بليرة ذهبية، والثاني (باديشاه) بنصف ليرة ذهبية، والثالث (كوسة داغ) بربع ليرة ذهبية.

وفي كلمة خلال الفعالية، قال رئيس بلدية سلطان غازي، عبد الرحمن دورصن “اخترنا اليوم أجمل عجل من أضاحي العيد”.