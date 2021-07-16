عقب اختفائها.. طائرة ركاب تهبط هبوطاً حاداً فوق منطقة غابات (فيديو)

هبطت طائرة ركاب من طراز (AN-28) كانت قد اختفت من شاشات الرادار في سيبريا، اليوم الجمعة، هبوطاً حاداً فوق منطقة غابات دون وقوع وفيات، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وفُقدت الطائرة التي تشغلها شركة سيلا للطيران -وهي شركة صغيرة تشغل رحلات محلية في سيبيريا- أثناء الطيران في رحلة من بلدة كيدروفي إلى مدينة تومسك، لكن تم العثور عليها بعد إرسال طائرتي هليكوبتر للبحث عنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن جميع من كانوا على متنها نجوا ويجري إجلاؤهم من المكان.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة كانت تقل 15 راكبا بينهم طفلان، وطاقم مكون من 4 أشخاص، وتعرضت لأضرار كبيرة في الحادث.

Ространснадзор проведет проверку после происшествия с самолетом Ан-28 в Томской области: https://t.co/AMwuDkTXjf © Стрингер/ТАСС pic.twitter.com/3Bp3MbHnrh — ТАСС (@tass_agency) July 16, 2021

وأرسلت السلطات الروسية مروحيات لنقل الركاب من مكان الحادث إلى مكان آخر.

وبدأت السلطات التحقيق في الحادث، وترجح لجنة التحقيق سبب الحادث لعطل في محرك الطائرة.

Видео с места жесткой посадки Ан-28 в Томской области. Самолет перевернут — и это настоящее чудо, что все остались в живых. pic.twitter.com/F30QiyZD18 — Телеканал 360° (@360tv) July 16, 2021

Пассажирка самолета Ан-28, который совершил аварийную посадку в Томской области, Надежда Силюта рассказала нам, что все находившиеся на борту люди уже прошли медицинский осмотр: pic.twitter.com/WVwwAnD9AD — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) July 16, 2021

يأتي هذا بعد أقل من أسبوعين على تحطم طائرة من طراز (أنتونوف إيه.إن-26) المشابه إثر ارتطامها بربوة صخرية بسبب ظروف صعوبة الرؤية في شبه جزيرة كامشاتكا في الشرق الأقصى الروسي مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 28.

وتحسنت معايير سلامة الطيران الروسية في السنوات القلائل الماضية، لكن الحوادث لا سيما المتعلقة بالطائرات العتيقة في المناطق النائية ليست نادرة.