البث الحي
منوعات|روسيا

عقب اختفائها.. طائرة ركاب تهبط هبوطاً حاداً فوق منطقة غابات (فيديو)

طائرة ركاب روسية تنفذ هبوطا حادا دون وفيات (مواقع التواصل الاجتماعي)
طائرة ركاب روسية تنفذ هبوطا حادا دون وفيات (مواقع التواصل الاجتماعي)
16/7/2021-|آخر تحديث: 16/7/202108:07 PM (مكة المكرمة)

هبطت طائرة ركاب من طراز (AN-28) كانت قد اختفت من شاشات الرادار في سيبريا، اليوم الجمعة، هبوطاً حاداً فوق منطقة غابات دون وقوع وفيات، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وفُقدت الطائرة التي تشغلها شركة سيلا للطيران -وهي شركة صغيرة تشغل رحلات محلية في سيبيريا- أثناء الطيران في رحلة من بلدة كيدروفي إلى مدينة تومسك، لكن تم العثور عليها بعد إرسال طائرتي هليكوبتر للبحث عنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن جميع من كانوا على متنها نجوا ويجري إجلاؤهم من المكان.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة كانت تقل 15 راكبا بينهم طفلان، وطاقم مكون من 4 أشخاص، وتعرضت لأضرار كبيرة في الحادث.

وأرسلت السلطات الروسية مروحيات لنقل الركاب من مكان الحادث إلى مكان آخر.

وبدأت السلطات التحقيق في الحادث، وترجح لجنة التحقيق سبب الحادث لعطل في محرك الطائرة.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوعين على تحطم طائرة من طراز (أنتونوف إيه.إن-26) المشابه إثر ارتطامها بربوة صخرية بسبب ظروف صعوبة الرؤية في شبه جزيرة كامشاتكا في الشرق الأقصى الروسي مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 28.

وتحسنت معايير سلامة الطيران الروسية في السنوات القلائل الماضية، لكن الحوادث لا سيما المتعلقة بالطائرات العتيقة في المناطق النائية ليست نادرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

حكاية رحمة.. يمنية بلا ذراعين تحلق في آفاق المعرفة (فيديو)

الفتاة اليمنية رحمة (الجزيرة مباشر)

فلسطينيان يحوّلان طائرة بوينغ إلى مطعم (فيديو)

اليابان.. رأس عائم عملاق يظهر في إحدى حدائق طوكيو (فيديو)

(الجزيرة)

بلجيكا.. حريق في منازل غارقة بسبب الفيضان وإنقاذ مسنة محاصرة (فيديو)

مياه الفيضانات تغمر العديد من المناطق في بلجيكا (رويترز)
الأكثر قراءة

مصادر عسكرية للجزيرة مباشر: مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية بالفشقة

تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات في منطقة الفشقة الحدودية (الجزيرة)

الإذاعة البريطانية تفصل صحفية فلسطينية بسبب تغريدة تعود لعام 2014

الصحفية الفلسطينية تالا حلاوة (مواقع التواصل)
مقالات

الإسلام والشذوذ الجنسي

الخلاف في صحة الأحاديث، وعدم وجود عقوبة دنيوية واضحة في القرآن، جعل الفقهاء يختلفون في عقوبتها، مع إقرارهم جميعا بجرمها وحرمتها

يوم عرفة.. فضائله ومآثره وخير الدعاء

حجاج على جبل عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم