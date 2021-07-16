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بلجيكا.. حريق في منازل غارقة بسبب الفيضان وإنقاذ مسنة محاصرة (فيديو)

مياه الفيضانات تغمر العديد من المناطق في بلجيكا (رويترز)
مياه الفيضانات تغمر العديد من المناطق في بلجيكا (رويترز)
16/7/2021-|آخر تحديث: 16/7/202103:15 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو سجلته طائرة بدون طيار في ضاحية (فو سوس شيفريمونت لييج) البلجيكية التي ضربتها الفيضانات العديد من المنازل التي اشتعلت فيها النيران بينما كانت محاطة بمياه الفيضانات أمس الخميس.

ونصح القائم بأعمال رئيس البلدية السكان بمغادرة المدينة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في بلجيكا، الجمعة، إلى 14 قتيلا؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

كما انتشر مقطع فيديو لرجل يحطم جدارا لإنقاذ مسنة محاصرة في مبنى غمرته الفيضانات شرقي بلجيكا.

وذكرت قناة (RTBF) البلجيكية أن “مياه الفيضانات تغمر العديد من المناطق، وعلى وجه الخصوص وسط مدينة ويفر في وادي دايل (وسط).

وأكدت أن معظم السكك الحديدية تحتاج لأسابيع حتى تعود لوضعها الطبيعي، لاسيما في منطقة والون.

بينما لا يزال الوضع معقدًا على الكثير من الطرقات، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت القناة أنه “تم فرض حظر تجول مساء الخميس في بلدية (فيرفيرز) التابعة لمقاطعة ولياج (غرب) لوضع حد لأعمال النهب التي رافقت فوضى الفيضانات”.

كما بقي أكثر من 21 ألف شخص بدون كهرباء صباح الجمعة في إقليم والونيا (جنوب).

وقالت صحيفة دي فيلت إن إجمالي عدد القتلى من الفيضانات الشديدة في غرب أوربا اقترب من 100 بحلول اليوم الجمعة، مع وجود أكثر من 1000 شخص في عداد المفقودين في ألمانيا.

وفي غربي ألمانيا، بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات 81 قتيلاً ومئات المفقودين.​​​​​​​

واجتاحت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند- بالاتينات (غرب)، وشمال الراين-وستفاليا (شمال غرب)، وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار بعض المنازل.

والخميس، أعلنت حكومة ولاية شمال الراين – وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.

كما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر (غرب)، فقدان نحو 1300 شخص بسبب الفيضانات في المنطقة.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات

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