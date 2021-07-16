اليابان.. رأس عائم عملاق يظهر في إحدى حدائق طوكيو (فيديو)

رأى سكان العاصمة اليابانية طوكيو مشهدًا غير عادي اليوم الجمعة عندما ظهر رأس عائم عملاق فوق حديقة يويوجي في المدينة.

وتُظهر اللقطات التي التقطتها (ماساتو ياماغوتشي) من مبنى مكاتب مجاور الرأس، وهو منطاد هواء ساخن مصنوع ليبدو كوجه بشري، وهو يلوح في الأفق فوق أشجار الحديقة.

وفقًا للمجلة اليابانية Casa Brutus، عرض البالون جزءاً من مشروع من قبل مجموعة Mé الفنية.