اليابان.. رأس عائم عملاق يظهر في إحدى حدائق طوكيو (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغزال وهو يحيي فتاة بعد أن قدمت له الطعام.
رأى سكان العاصمة اليابانية طوكيو مشهدًا غير عادي اليوم الجمعة عندما ظهر رأس عائم عملاق فوق حديقة يويوجي في المدينة.
وتُظهر اللقطات التي التقطتها (ماساتو ياماغوتشي) من مبنى مكاتب مجاور الرأس، وهو منطاد هواء ساخن مصنوع ليبدو كوجه بشري، وهو يلوح في الأفق فوق أشجار الحديقة.
朝、オフィスから代々木公園を眺めてたら衝撃すぎて二度見した。
なにこの顔面気球、気持ち悪すぎるんだけどww pic.twitter.com/9jLxmOY2xx
— やまぐち@WEBマーケ担当ꪔ̤̫ (@yamaguchisansa) July 16, 2021
وفقًا للمجلة اليابانية Casa Brutus، عرض البالون جزءاً من مشروع من قبل مجموعة Mé الفنية.