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ناشطون: لماذا تحارب الحكومة المصرية المساحات الخضراء؟ (فيديو)

ندد أهالي حي المعادي بالقاهرة بإزالة المشاتل الزراعية في الحي (مواقع التواصل)
ندد أهالي حي المعادي بالقاهرة بإزالة المشاتل الزراعية في الحي (مواقع التواصل)
14/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202105:31 PM (مكة المكرمة)

استنكر ناشطون سياسة الحكومة المصرية نحو إزالة المساحات الخضراء في أحياء العاصمة وباقي المحافظات.

وندد أهالي حي المعادي بالقاهرة بإزالة المشاتل الزراعية في الحي الراقي لإقامة محور مروري جديد أعلن عنه وزير النقل كامل الوزير الشهر الماضي.

وأعرب عدد من أصحاب المشاتل عن غضبهم وحزنهم الشديد بعد أن أنذرتهم الحكومة بإزالتها بالكامل مما يهدد بتغيير طبيعة المنطقة الهادئة والخضراء.

وأثار القرار غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، وكتبت رحاب “صور مشتل مصر الجديدة اليوم ومن قبله بوستات مشاتل شارع 250 في المعادي التي بين يوم وليلة مضطرين يبيعوا حاجتهم بنصف الثمن بسبب قرار الإزالة ومحور المعادي الخبرين وراء بعضهما محطمين للنفسية والله، البلد دي تكره الجمال بصورة لا يصدقها عقل. تعبت فعلا منها ومن المناهدة ووجع القلب”.

وكتبت زينب محمد “يعنى الواحد كان يتمنى أن بقية الأحياء فى القاهرة تكون مثل المعادى من ناحية الخضرة والشجر وليس أن تكون المعادى مثل بقية الأحياء”.

وقال الكاتب الصحفي عزت القمحاوي “في الحقيقة هذه القوة في إقلاق راحة أحياء القاهرة بحاجة إلى فهم، الشوارع لسكان الحي أولا إلى تاسع، لا نلتمس من الأسياد سوى بعض التواضع الذي يسمح بمراجعة نتائج الأعمال، هل صارت الشوارع الموسعة أكثر انسيابا؟ والآن المعادي التي تصورناها بعيدة عن أن تكون ممرا لغيرها”.

وكتبت صاحبة هذا الحساب “لماذا أشجار عمرها أكثر من 100 سنة تعدم في لحظة لأن هناك ناس رافضة ترى البديل #نرفض_محور_المعادي”.

وكتبت سالي نبيل “قطع مساحات كبيرة من الخضرة بطول مصر وعرضها يؤلمني بشكل يفوق التصور ويجعل الحياة هنا قاسية جدا! الأجيال القادمة ستدفع ثمن هذه التصرفات من صحتها وأعصابها! سنورثهم بلد متخمة بالخرسانة والأسمنت! أغلب المصريين ليس لديهم مقدرة مالية يسكنوا في تجمعات فيها ملاعب غولف الحقيقة!”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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