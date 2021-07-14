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لمن ينوي أن يضحي.. تعرف على أفضل طريقة لتقسيم الأضحية (فيديو)

لا يجوز أن تخلو الأضحية من حصة للفقراء (رويترز)
لا يجوز أن تخلو الأضحية من حصة للفقراء (رويترز)
14/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202103:20 PM (مكة المكرمة)

قال الأمين العام لمجلس علماء العراق الدكتور محمود عبد العزيز العاني إن أفضل طريقة لتقسيم الأضحية أن يأخذ المضحي منها لقيمات قليلة يتبرك بها يأكل منها هو وعياله ويتصدق بالباقي كله.

وقال العاني في لقاء مع الجزيرة مباشر عبر برنامج أيام الله “إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته، وأمر المضحي أن يأكل من أضحيته، ويسمح أن يهدي منها لغير المحتاج وغير الفقير قريب أو صديق أو حتى أجنبي ولو كان غنيا غير محتاج”.

وأضاف “يجب التصدق بشئ من الأضحية على الفقراء المحتاجين ولو قليلا ويستحب ألا تنقص حصة الفقراء عن الثلث”.

وعن أفضل طريقة لتقسيم الأضحية قال العاني “إن أفضل طريقة لتقسيم الأضحية أن يأخذ منها لقيمات قليلة يتبرك بها يأكل منها هو وعياله ويتصدق بالباقي كله”.

وأضاف “الطريقة الوسطى أن يقسمها أثلاث، ثلث له وأهل بيته، وثلث يهدي للأصدقاء والأقارب، وثلث للفقراء”.

وتابع “الطريقة الأدنى التي تحقق أقل الواجب يتصدق بشئ مشبع كأن يعطي حصة لفقير واحد، والباقي يأكل ويهدي منه”.

وختم بقوله “المهم لا يجوز أن تخلو الأضحية من حصة للفقراء، ويستحب ألا تنقص عن الثلث والأفضل أن يتصدق بجميعها إلا لقيمات يتبرك بها وأهل بيته”.

والأضحية هي ما يُذبَحُ من بهيمة الأنعام في يومِ عيد الأحى إلى آخر أيّام التشريق تقربا إلى الله تعالى، ونقل الإجماع على مشروعيتِها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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