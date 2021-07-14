لحظة إصابة مذيعة النشرة الرئيسية في التلفزيون التونسي بوعكة صحية (فيديو)

تعرضت مذيعة بالتلفزيون التونسي لوعكة صحية خلال تقديمها لنشرة على الهواء، مساء أمس الثلاثاء.

وداهم السعال المذيعة دلال القاسمي على الهواء أكثر من مرة خلال تقديمها نشرة الثامنة الرئيسية على التلفزيون الرسمي.

بسبب كورونا.. تعرضت المذيعة التونسية دلال القاسمي لوعكة صحية «مقلقة»، على الهواء مباشرة، خلال تقديمها نشرة الأخبار على القناة الوطنية للبلاد، بعد أن انتباتها نوبة سعال. pic.twitter.com/659RUj5BlS — مصدر (@MSDAR_NEWS) July 14, 2021

وتطورات حالة المذيعة وبدأ يضيق نفسها ما اضطر مخرج النشرة إلى قطعها قبل نهايتها.

وقالت المذيعة خلال تصريحات إذاعية إنها كانت تعاني من الإصابة بفيروس كورونا وعادت مباشرة بعد تماثلها للشفاء إلى العمل.