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لحظة إصابة مذيعة النشرة الرئيسية في التلفزيون التونسي بوعكة صحية (فيديو)

المذيعة دلال القاسمي (مواقع التواصل)
المذيعة دلال القاسمي (مواقع التواصل)
14/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202107:12 PM (مكة المكرمة)

تعرضت مذيعة بالتلفزيون التونسي لوعكة صحية خلال تقديمها لنشرة على الهواء، مساء أمس الثلاثاء.

وداهم السعال المذيعة دلال القاسمي على الهواء أكثر من مرة خلال تقديمها نشرة الثامنة الرئيسية على التلفزيون الرسمي.

وتطورات حالة المذيعة وبدأ يضيق نفسها ما اضطر مخرج النشرة إلى قطعها قبل نهايتها.

وقالت المذيعة خلال تصريحات إذاعية إنها كانت تعاني من الإصابة بفيروس كورونا وعادت مباشرة بعد تماثلها للشفاء إلى العمل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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