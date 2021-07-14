كندي يهاجم مسلمتين ويهددهما بالقتل.. وترودو يعلق

هاجم رجل كندي أمس الثلاثاء امرأة مسلمة وابنتها وهددهما بالقتل في مدينة هاميلتون التابعة لمقاطعة أونتاريو الكندية.

وبحسب بيان صادر عن شرطة المدينة، بدأت سيارة تتجه نحو الأم وابنتها المحجبتين أثناء سيرهما بمرأب للسيارات في منطقة أنكاستر ميدولاندز وبدأ قائدها في التعدي عليهما لفظيًا بشتائم معادية للمسلمين فضلا عن تهديده لهما.

UPDATE:

Hamilton Police have arrested a 40-Year-Old Male from #HamOnt in relation to this Hate-Crime⬇️⬇️

He will appear in court tomorrow. •Utter Threat to Cause Death x 3

•Assault with a weapon x 2

•Dangerous operation

•Fail to Comply Probation https://t.co/vHqfpXERKg — Hamilton Police (@HamiltonPolice) July 13, 2021

وعلى إثر ذلك هرولت الأم (62 عامًا) وابنتها (26 عامًا) إلى الطرف الآخر من الشارع وتواريتا خلف الأشجار وفق بيان الشرطة الذي قال إن الرجل بحث عنهما وعندما عثر عليهما هددهما بالقتل.

وبعد ذلك قامت إحدى الامرأتين بالصراخ والهرولة ما لفت انتباه المارة الذين تدخلوا؛ لتقوم الشرطة باعتقال المعتدي ويبلغ من العمر 40 عامًا بعد أقوال الشهود بتهمة الكراهية.

في سياق متصل أصدر المجلس الوطني لمسلمي كندا بيانًا باسم العائلة التي تعرضت للهجوم رافضًا الإفصاح عن هوية الأم وابنتها.

We at NCCM were deeply saddened to hear of yet another terrifying attack on two Muslim women wearing hijab in Hamilton. See statement from the family below: pic.twitter.com/PZHkJRcCvp — NCCM (@nccm) July 13, 2021

وقالت العائلة في البيان الصادر باسمها “بعد الهجوم الذي استهدف عائلتنا تعرضنا لهزة لكننا لم ننكسر فذلك المعتدي حاول ترويع عائلتنا، إذ قاد السيارة بشكل مخيف نحو أم وابنتها وسبهما بشتائم عنصرية معادية للإسلام فضلا عن تهديدهما بالقتل”.

وأضاف البيان “هذا أمر مرعب للغاية بالنسبة لعائلتنا ألم يكفِ بعد؟ على الحكومة الكندية أن تتعهد باتخاذ مزيد من الخطوات الرادعة لمثل هذه التصرفات، لا سيما أن عائلتنا كان من الممكن أن تتعرض لضرر كبير لن نسمح بحدوث مثل هذه الأمور مجددًا”.

ترودو يدين الهجوم

وأدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم وقال في تغريدة عبر تويتر “إنني منزعج للغاية من التقارير التي تتحدث عن هجوم معاد للإسلام على النساء المسلمات في هاميلتون أمس وأنا أدين بشدة هذا السلوك العنيف والبغيض، الكراهية ليس لها مكان في بلدنا أو في أي من مجتمعاتنا، سنواصل الوقوف معا واتخاذ الإجراءات”.

I’m deeply disturbed by reports of an Islamophobic attack on Muslim women in Hamilton yesterday – and I strongly condemn this violent, hateful, and abhorrent behaviour. It has no place in our country or any of our communities. We will continue to stand together and take action. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 13, 2021

جدير بالذكر أنه في 8 يونيو/حزيران الماضي وقعت حادثة دهس عائلة مسلمة من أصول باكستانية في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو أيضًا أسفرت عن مقتل 4 من أفرادها، حيث قام سائق شاحنة يدعى ناثانيال فيلتمان (20 عاما) بدهسهم عمدا.