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كندي يهاجم مسلمتين ويهددهما بالقتل.. وترودو يعلق

رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو (رويترز)
14/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202110:32 AM (مكة المكرمة)

هاجم رجل كندي أمس الثلاثاء امرأة مسلمة وابنتها وهددهما بالقتل في مدينة هاميلتون التابعة لمقاطعة أونتاريو الكندية.

وبحسب بيان صادر عن شرطة المدينة، بدأت سيارة تتجه نحو الأم وابنتها المحجبتين أثناء سيرهما بمرأب للسيارات في منطقة أنكاستر ميدولاندز وبدأ قائدها في التعدي عليهما لفظيًا بشتائم معادية للمسلمين فضلا عن تهديده لهما.

وعلى إثر ذلك هرولت الأم (62 عامًا) وابنتها (26 عامًا) إلى الطرف الآخر من الشارع وتواريتا خلف الأشجار وفق بيان الشرطة الذي قال إن الرجل بحث عنهما وعندما عثر عليهما هددهما بالقتل.

وبعد ذلك قامت إحدى الامرأتين بالصراخ والهرولة ما لفت انتباه المارة الذين تدخلوا؛ لتقوم الشرطة باعتقال المعتدي ويبلغ من العمر 40 عامًا بعد أقوال الشهود بتهمة الكراهية.

في سياق متصل أصدر المجلس الوطني لمسلمي كندا بيانًا باسم العائلة التي تعرضت للهجوم رافضًا الإفصاح عن هوية الأم وابنتها.

 

وقالت العائلة في البيان الصادر باسمها “بعد الهجوم الذي استهدف عائلتنا تعرضنا لهزة لكننا لم ننكسر فذلك المعتدي حاول ترويع عائلتنا، إذ قاد السيارة بشكل مخيف نحو أم وابنتها وسبهما بشتائم عنصرية معادية للإسلام فضلا عن تهديدهما بالقتل”.

وأضاف البيان “هذا أمر مرعب للغاية بالنسبة لعائلتنا ألم يكفِ بعد؟ على الحكومة الكندية أن تتعهد باتخاذ مزيد من الخطوات الرادعة لمثل هذه التصرفات، لا سيما أن عائلتنا كان من الممكن أن تتعرض لضرر كبير لن نسمح بحدوث مثل هذه الأمور مجددًا”.

ترودو يدين الهجوم

وأدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم وقال في تغريدة عبر تويتر “إنني منزعج للغاية من التقارير التي تتحدث عن هجوم معاد للإسلام على النساء المسلمات في هاميلتون أمس وأنا أدين بشدة هذا السلوك العنيف والبغيض، الكراهية ليس لها مكان في بلدنا أو في أي من مجتمعاتنا، سنواصل الوقوف معا واتخاذ الإجراءات”.

 

جدير بالذكر أنه في 8 يونيو/حزيران الماضي وقعت حادثة دهس عائلة مسلمة من أصول باكستانية في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو أيضًا أسفرت عن مقتل 4 من أفرادها، حيث قام سائق شاحنة يدعى ناثانيال فيلتمان (20 عاما) بدهسهم عمدا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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