كندي يهاجم مسلمتين ويهددهما بالقتل.. وترودو يعلق

هاجم رجل كندي أمس الثلاثاء امرأة مسلمة وابنتها وهددهما بالقتل في مدينة هاميلتون التابعة لمقاطعة أونتاريو الكندية.

وبحسب بيان صادر عن شرطة المدينة، بدأت سيارة تتجه نحو الأم وابنتها المحجبتين أثناء سيرهما بمرأب للسيارات في منطقة أنكاستر ميدولاندز وبدأ قائدها في التعدي عليهما لفظيًا بشتائم معادية للمسلمين فضلا عن تهديده لهما.

UPDATE:

Hamilton Police have arrested a 40-Year-Old Male from #HamOnt in relation to this Hate-Crime⬇️⬇️

He will appear in court tomorrow.

•Utter Threat to Cause Death x 3

•Assault with a weapon x 2

•Dangerous operation

•Fail to Comply Probation https://t.co/vHqfpXERKg

— Hamilton Police (@HamiltonPolice) July 13, 2021