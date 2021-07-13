وكالة الطيران الأمريكية: رصد مشكلة جديدة في طائرات بوينغ 787.. ما هي؟

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمس الإثنين إنه تم اكتشاف عيب جديد في تصنيع طائرات بوينغ 787 (دريم لاينر) وإن الشركة ستعكف على إصلاحها قبل تسليم الطائرات.

وذكرت الإدارة أن العيب “قريب من مقدمة طائرات معينة من طراز 787 في مخزن الطائرات التي لم يتم تسليمها. هذا العيب تم اكتشافه في إطار الفحص المستمر لعمليات تدعيم طائرات بوينغ 787 التي تتطلبها إدارة الطيران الاتحادية”.

وأضافت أنه “على الرغم من أن العيب لا يشكل تهديدا فوريا لسلامة الطيران، فإن بوينغ تعهدت بإصلاح هذه الطائرات قبل استئناف التسليم”.

وقالت إدارة الطيران إنها بعد مراجعة البيانات “ستحدد ما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات مماثلة على الطائرات 787 المستخدمة فعليا”.

يذكر أن لدى شركة بوينغ حوالي 100 طائرة 787 لم يتم تسليمها.

كانت بوينغ قد أوقفت عمليات تسليم طائرات 787 في أواخر مايو/أيار بعد أن أثارت إدارة الطيران الاتحادية مخاوف تتعلق بأسلوب الفحص المقترح وقالت إنها “تنتظر بيانات إضافية من بوينغ قبل أن تحدد ما إذا كل حل الشركة يتماشى مع اللوائح المتعلقة بالسلامة”.

وواجهت طائرات بوينغ 737 ماكس و787 مشاكل كهربائية وغيرها منذ أواخر العام الماضي، ولم تلبث أن استأنفت تسليم طائرات 787 في مارس/آذار بعد توقف 5 أشهر حتى توقف التسليم مرة أخرى في مايو/أيار.