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أب يعثر على ابنه المختطف بعد 24 عاما (فيديو)

13/7/2021-|آخر تحديث: 13/7/202107:56 PM (مكة المكرمة)

عثر أب على ابنه الذي اختُطف عندما كان طفلا بعد عملية بحث عنه استمرت 24 عاما قطع خلالها آلاف الكيلومترات على متن دراجة نارية بحثا عن ابنه.

واختطف ابن (غو غانغتانغ) عندما كان يبلغ من العمر سنتين وخمسة أشهر من منزله في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، خلال لعبه وحيدا.

وقالت سلطات الأمن في الصين إن الخاطفين باعوه لعائلة في البلاد.

وانتشر الاتجار بالأطفال في الصين في ثمانينات القرن الماضي وخلال بضعة عقود في أعقاب تطبيق ما يعرف بسياسة “الطفل الواحد”.

وزادت عمليات خطف الفتيان الذين كانوا يباعون لعائلات تريد ورثة ذكور من جراء محاباة الفتيان وعدد الأولاد المحدود المفروض في البلد.

وبعد فحص للحمض النووي، كشفت الشرطة للأب “لغو” أن مدرسا في السادسة والعشرين من العمر في مقاطعة هينان (وسط) هو ابنه. وجرى اللقاء بينهما أول أمس الأحد.

وعرض تلفزيون الصين المركزي “سي سي تي في” مشاهد لأب وأم يبكيان وهما يعانقان ابنهما.

وكان غو في السابعة والعشرين من العمر عندما اختُطف ابنه، فاستقال من عمله ليجول البلد بحثا عنه على متن دراجته النارية التي وضع عليها أعلاما كبيرة وصورة ابنه.

وقطع الأب 500 ألف كيلومتر واضطر أحيانا إلى النوم تحت جسور والاستجداء. وقد شكلت قصته محور فيلم.

وسمح نضال غو غانغتانغ برفع الوعي بمشكلة اختطاف الأطفال في الصين التي ما زالت مسألة حساسة.

وأثار هذا النبأ السار موجة تعاطف كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ إطلاق قاعدة بيانات حمض نووي مخصصة لهذه المسألة سنة 2016، ساعدت الشرطة الصينية أكثر من 2600 شخص اختطفوا عندما كانوا أطفالا على العثور على أهلهم الحقيقيين، وفق أرقام وزارة الأمن العام.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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