البث الحي
منوعات|سريلانكا

فيل “ودود” يساعد شاحنة بعدما نفدت بطاريتها.. شاهد ماذا فعل؟ (فيديو)

12/7/2021-|آخر تحديث: 12/7/202112:54 PM (مكة المكرمة)

ساعد فيل “ودود” في بدء تشغيل شاحنة عالقة على طريق ريفي في سريلانكا.

حدث ذلك على طريق يمر عبر (هابارانا) وهي منطقة غابات في منطقة مقاطعة الشمال الوسطى من البلاد.

ونظرًا لنفاد بطارية السيارة، لم يتمكن السائق من تشغيل المحرك.

وبينما كان ينتظر المساعدة، كان الفيل يمر ورأى الشاحنة العالقة، فدفعها على ما يبدو في محاولة لتحريكها.

في البداية لم تنطلق السيارة، فدفع الفيل السيارة مرة ثانية، وبالفعل تحركت الشاحنة وغادر الفيل اللطيف المكان بهدوء بعد أن أدى مهمته.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

شاهد: إنقاذ فيل رضيع علق داخل حوض مياه

نشر حساب محمية “شيلدريك للحياة البرية” في كينيا عبر حسابه بموقع تويتر مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ عمال المحمية لفيل رضيع علق في أحد أحواض المياه داخل المحمية.

9/3/2021
المزيد من منوعات

“أقوى 20 ثانية مرت عليّ”.. صحفي يبث لحظة إطاحة إعصار بسقف مبنى إداري (فيديو)

إعصار إلسا وهو يقترب من مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية (مواقع التواصل)

نعي واسع للقاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن وأبرز فقهائها المعاصرين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن الراحل (مواقع التواصل)

قبل بدء المناسك.. 5 إجراءات سعودية لضمان “حج صحي”

بيت الله الحرام يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن (غيتي)

للمرة الأولى.. فريق بحثي يرصد أخطبوطا زجاجيا نادرا في المحيط الهادئ (فيديو)

الأخطبوط الزجاجي النادر (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

الأردن.. حكم بسجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 سنة في “قضية الفتنة” (فيديو)

شرطيان يقودان باسم عوض الله إلى جلسة النطق بالحكم (وكالة الأنباء الأردنية)

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية (الأناضول)

مفتي مصر الأسبق يشكر الجزيرة ويدخل على خط السجال الديني بشأن سد النهضة (فيديو)

الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق (مواقع التواصل)

عضو إثيوبي بمفاوضات سد النهضة يكشف موقف بلاده من بيع المياه لمصر والسودان (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل)