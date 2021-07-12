فيل “ودود” يساعد شاحنة بعدما نفدت بطاريتها.. شاهد ماذا فعل؟ (فيديو)

ساعد فيل “ودود” في بدء تشغيل شاحنة عالقة على طريق ريفي في سريلانكا.

حدث ذلك على طريق يمر عبر (هابارانا) وهي منطقة غابات في منطقة مقاطعة الشمال الوسطى من البلاد.

ونظرًا لنفاد بطارية السيارة، لم يتمكن السائق من تشغيل المحرك.

في مشهد غريب.. فيل يساعد سيارة على التحرك بعد أن نفدت بطاريتها #سريلانكا #مباشر pic.twitter.com/dHxYpsA7m8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 11, 2021

وبينما كان ينتظر المساعدة، كان الفيل يمر ورأى الشاحنة العالقة، فدفعها على ما يبدو في محاولة لتحريكها.

في البداية لم تنطلق السيارة، فدفع الفيل السيارة مرة ثانية، وبالفعل تحركت الشاحنة وغادر الفيل اللطيف المكان بهدوء بعد أن أدى مهمته.