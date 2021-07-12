التهم الطابق الرابع.. حريق في مبنى وزارة الصحة العراقية (فيديو)

اندلع حريق في مبنى وزارة الصحة العراقية في العاصمة بغداد، وأجبر العاملون في الوزارة على إخلاء المبنى بعد اندلاع الحريق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوسائل إعلام محلية إن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل إصابات.

وقال تلفزيون “العراقية” الرسمي، إن حريقا التهم الطابق الرابع بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد النيران بعد إجلاء العاملين.

ولم يكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى ولا عن أسباب الحريق.