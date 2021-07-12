“أقوى 20 ثانية مرت عليّ”.. صحفي يبث لحظة إطاحة إعصار بسقف مبنى إداري (فيديو)

نشر الصحفي الأمريكي بن ريان بضعة ثوان من إعصار إلسا الذي ضرب مدينة جاكسون في بولاية فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي معتبرًا أنها أقوى 20 ثانية مرت عليه خلال 51 عامًا في مهنة الصحافة.

ويظهر المقطع الملتقط بكاميرا مراقبة، إطاحة الإعصار لسقف أحد المباني الإداري، وذلك ضمن العديد من الخسائر التي لحقت بالمدينة.

In 51 years of business, there’s never been 20 seconds like this. Watch the moment a tornado tore through Jacksonville’s Southside, ripping the roof off Cannon’s, a towing business. The aftermath left family members heartbroken, hear from them NEXT at 5 on @ActionNewsJax. pic.twitter.com/wBtxOAkQ6h — Ben Ryan (@BenRyanANJax) July 8, 2021

ووفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية فإن الإعصار أنتج سرعة رياح تصل إلى 110 أميال في الساعة حيث تحرك شمالًا ما يقرب من 4 أميال عبر أحياء سان خوسيه وصولًا إلى أرلينغتون.

وتعززت قوة إعصار إلسا وتحول إلى إعصار من الفئة الأولى، قبل ساعات من وصوله لساحل الخليج الشمالي لفلوريدا.

وتسبب مرور الإعصار في الشوارع والساحات الخلفية لأحياء سان خوسيه ولايكوود في مدينة جاكسونفيل، في سقوط خطوط الكهرباء والأشجار ومخلفًا الكثير من الأضرار في عدة منازل.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل آثار الإعصار الذي اجتاح تلك المناطق منها انهيارات في بعض المباني والكثير من الأشجار.

Lots of damage left over at this Powers Avenue apartment complex in Jacksonville after a tornado touched down ⁦@ActionNewsJax⁩ ⁦@WOKVNews⁩ ⁦@wxgarrett⁩ pic.twitter.com/xiIiYBmTwZ — Alicia Tarancon (@AliciaANJax) July 8, 2021