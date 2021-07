“أقوى 20 ثانية مرت عليّ”.. صحفي يبث لحظة إطاحة إعصار بسقف مبنى إداري (فيديو)

نشر الصحفي الأمريكي بن ريان بضعة ثوان من إعصار إلسا الذي ضرب مدينة جاكسون في بولاية فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي معتبرًا أنها أقوى 20 ثانية مرت عليه خلال 51 عامًا في مهنة الصحافة.

ويظهر المقطع الملتقط بكاميرا مراقبة، إطاحة الإعصار لسقف أحد المباني الإداري، وذلك ضمن العديد من الخسائر التي لحقت بالمدينة.

In 51 years of business, there’s never been 20 seconds like this.

Watch the moment a tornado tore through Jacksonville’s Southside, ripping the roof off Cannon’s, a towing business.

The aftermath left family members heartbroken, hear from them NEXT at 5 on @ActionNewsJax. pic.twitter.com/wBtxOAkQ6h

— Ben Ryan (@BenRyanANJax) July 8, 2021