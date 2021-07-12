البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

“أقوى 20 ثانية مرت عليّ”.. صحفي يبث لحظة إطاحة إعصار بسقف مبنى إداري (فيديو)

إعصار إلسا وهو يقترب من مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية (مواقع التواصل)
إعصار إلسا وهو يقترب من مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية (مواقع التواصل)
12/7/2021-|آخر تحديث: 12/7/202102:46 PM (مكة المكرمة)

نشر الصحفي الأمريكي بن ريان بضعة ثوان من إعصار إلسا الذي ضرب مدينة جاكسون في بولاية فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي معتبرًا أنها أقوى 20 ثانية مرت عليه خلال 51 عامًا في مهنة الصحافة.

ويظهر المقطع الملتقط بكاميرا مراقبة، إطاحة الإعصار لسقف أحد المباني الإداري، وذلك ضمن العديد من الخسائر التي لحقت بالمدينة.

ووفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية فإن الإعصار أنتج سرعة رياح تصل إلى 110 أميال في الساعة حيث تحرك شمالًا ما يقرب من 4 أميال عبر أحياء سان خوسيه وصولًا إلى أرلينغتون.

وتعززت قوة إعصار إلسا وتحول إلى إعصار من الفئة الأولى، قبل ساعات من وصوله لساحل الخليج الشمالي لفلوريدا.

وتسبب مرور الإعصار في الشوارع والساحات الخلفية لأحياء سان خوسيه ولايكوود في مدينة جاكسونفيل، في سقوط خطوط الكهرباء والأشجار ومخلفًا الكثير من الأضرار في عدة منازل.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل آثار الإعصار الذي اجتاح تلك المناطق منها انهيارات في بعض المباني والكثير من الأشجار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

نعي واسع للقاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن وأبرز فقهائها المعاصرين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن الراحل (مواقع التواصل)

فيل “ودود” يساعد شاحنة بعدما نفدت بطاريتها.. شاهد ماذا فعل؟ (فيديو)

الفيل دفع الشاحنة العالقة في محاولة لتحريكها (رويترز)

قبل بدء المناسك.. 5 إجراءات سعودية لضمان “حج صحي”

بيت الله الحرام يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن (غيتي)

للمرة الأولى.. فريق بحثي يرصد أخطبوطا زجاجيا نادرا في المحيط الهادئ (فيديو)

الأخطبوط الزجاجي النادر (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

الأردن.. حكم بسجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 سنة في “قضية الفتنة” (فيديو)

شرطيان يقودان باسم عوض الله إلى جلسة النطق بالحكم (وكالة الأنباء الأردنية)

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية (الأناضول)

مفتي مصر الأسبق يشكر الجزيرة ويدخل على خط السجال الديني بشأن سد النهضة (فيديو)

الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق (مواقع التواصل)

عضو إثيوبي بمفاوضات سد النهضة يكشف موقف بلاده من بيع المياه لمصر والسودان (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل)