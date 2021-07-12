نعي واسع للقاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن وأبرز فقهائها المعاصرين

نعت وزارة الأوقاف اليمنية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني مفتي الجمهورية، الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين عن عمر ناهز المائة عام.

وقالت الوزارة في بيان إن المفتي الراحل ولد في صنعاء القديمة من بيت علم وقضاء، وكان في حياته العلمية يميل إلى الاجتهاد، وإنه لم يتعصب لمذهب معين في حياته.

فقدت اليمن عالمها ومفتيها الشيخ القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني محيي مدرسة الإمامين المجددين محمد بن علي الشوكاني وابن الأمير الصنعاني فرحمه الله رحمة واسعة وأعظم أجر أهله وذويه وأحسن عزاء أهل اليمن والأمة فيه آمين pic.twitter.com/yaIWD3ECkn — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) July 12, 2021

وأضاف البيان “ذاع صيت الفقيد، وانتشر علمه، واتسع تدريسه، حتى صار معروفًا بين أقطار المسلمين وفي أصقاع الأرض”.

وتحدث البيان عن الإسهامات العلمية للمفتي الراحل الذي عمل في القضاء وفي مجال التدريس، وفي حلقات المساجد منذ وقت مبكر من حياته وحتى وفاته، واستطاع من خلال العمل في تلك المجالات كسب ثقة الجماهير التي توافدت إليه من داخل اليمن وخارجها طلبًا للفتوى.

صنعاء: تشييع فقيد اليمن القاضي العلامة والفقيه المجتهد محمد بن إسماعيل العمراني مفتي الديار اليمنية لأكثر من 4 عقود عن عمر يقارب المائة عام. pic.twitter.com/NWGcthO6CR — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) July 12, 2021

وتابع البيان “برحيل العلامة المجتهد القاضي محمد بن إسماعيل العمراني تخسر الساحة الفقهية والقضائية والدعوية مرجعية علميّة معتبرة، وعلَما من أعلامها الكبار، ولكن عزاءنا أنه قد خلف من بعده مئات العلماء السائرين على دربه، على امتداد ربوع اليمن والعالم الإسلامي”.

ووصف البيان القاضي العمراني بأنه “أحد الأئمة الأعلام والفقهاء الكبار، بل كبير علماء اليمن بلا منازع، ومرجعهم عند التنازع”.

لقاء تلفزيوني نادر مع القاضي العلامة شيخ الإسلام الراحل محمد بن إسماعيل العمراني، يحكي مسيرته العلمية، ومشايخه والعلماء الذين نهل منهم العلم والفقه والمعرفة، ويكشف جانبا من الاستهداف الإمامي السلالي له ونعته بالعديد من الأوصاف والاتهامات لأنه لم يكن ضمن مذهبهم الطائفي.

رحمه الله. pic.twitter.com/a90vS6l7rg — محمد الضبياني M.Aldhabyani (@maldhabyani) July 12, 2021

وتقدمت الوزارة في بيانها بالعزاء للشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية ولأولاده وأهله وأحفاده وطلابه ومحبيه.

كما نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القاضي الراحل، واصفًا إياه بالقاضي العلّامة وأحد أبرز علماء اليمن المعاصرين ومرجعيتهم فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية.

رحم الله القاضي العلامة،محمد بن إسماعيل العمراني أبرز علماء اليمن المعاصرين ومرجعيتهم فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية

نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه، ويجزيه خير الجزاء،ويكرم نزله، ويدخله جنة الفردوس، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالين pic.twitter.com/RlOk7ROTfj — علماء المسلمين (@iumsonline) July 12, 2021

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نعى الآلاف من المغردين القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، مستذكرين مآثره وإسهاماته العلمية وجهوده في مجال الإفتاء. كما تداولوا مقاطع فيديو سابقة له يحكي فيها عن سيرة حياته ويوجه نصائح لليمنيين والمسلمين.

آخر نصيحة إلى شباب اليمن من القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني

رحمه الله عليه تغشاه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون ..#العمراني_في_ذمة_الله pic.twitter.com/uwBBrx9QAS — مها المأربية (@mahamairb) July 12, 2021

اختاره الله ليكون الى جواره في هذيه الايام المباركه

رحم الله القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/WwnQ50w5IR — ابو الليث اليماني 🇾🇪 (@QDObKnyYMxNGxrv) July 12, 2021

لما بلغ البخاري خبر وفاة الدَّارمي قال : إن عِشتَ تُفجعْ في الأحبةِ كلهم

وبقاءُ نفسك لا أبا لك أَفجَعُ .. ثم قال :

إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي الشيخ القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي الديار اليمانية . اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه .. pic.twitter.com/whMl3R8rgB — عَبْثَر (@hassan_se15) July 12, 2021

أخر علماء اليمن وأخر اعلامها مفتي الديار اليمنية شيخ الإسلام القاضي محمد بن إسماعيل العمراني في ذمة الله نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وعظم الله اجر اهله وكل الشعب اليمني فيه وانا لله وانا اليه راجعون . pic.twitter.com/FPLwCM9ELO — حسين عزيز (@afash7777) July 12, 2021

وفاة مفتي #اليمن القاضي العلّامة محمد بن إسماعيل العمراني أبرز علماء وفقهاء اليمن في العصر الحديث الذي عُرف بنهجه الوسطي المعتدل، الذي جعله محل احترام وتقدير اليمنيين وتعرض في سنواته الأخيرة لمضايقات ميليشيا الحوثي التي قامت بنهب مكتبته وتهديده. pic.twitter.com/yuTUgxMxji — ®️ 🇾🇪🇸🇦 JOUF NOW | الجوف الآن (@JoufNow) July 12, 2021

توفي اليوم القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني، عن عمر ناهز المائة عام.

والقاضي العلامة محمد العمراني أشهر علماء اليمن المعاصرين وصاحب النهج المعتدل .

شغل منصب مفتي الجمهورية اليمنية إلى أن جاء الحوثيون وعينوا أحد أفراد عصابتهم مفتياً لهم.

رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته. pic.twitter.com/Ls49VASPfl — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) July 12, 2021

أدعو جميع الأقلام اليمنية اليوم أن تعطي هذا العالم الجليل حقه

فقد فقدت اليمن نادرة من نوادر العصر، صنعاني العصر ، وشوكاني الفكر، العالم الزاهد الجهبذ القاضي المفتي محمد بن إسماعيل العمراني

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الدرج الأعلى من الجنة مع النبيين و الصديقين وحسن أولئك رفيقا. pic.twitter.com/PXyflXnktc — عادل الحسني (@Adelalhasanii) July 12, 2021

القاضي العلامة، أشهر علماء اليمن في التاريخ الحديث ومفتي الجمهورية .. القاضي محمد بن اسماعيل العمراني في ذمة الله.

كم تبدو اليمن يتيمة وحزينة بفقد هذا العَلَم، منارة الفقه والحديث، وربان الرواية والدراية.

عظم الله أجرنا جميعا، وأجر أمتنا في وفاته.

رحمه الله رحمة واسعة. pic.twitter.com/H3kac4REUK — محمد الضبياني M.Aldhabyani (@maldhabyani) July 12, 2021

لم يجمع اليمنيون باختلاف توجهاتهم على رجل مثل إجماعهم على محبة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني فقد كان قاضيآ ومفتيآ وفقيهآ .. وقد كان جبلاً شامخاً في الحق وبحراً زاخراً في العلم لايخشى في الله لومة لائم#العمراني_في_ذمة_الله pic.twitter.com/DNlWUKbUzu — خواطر (@ymsrrss) July 12, 2021