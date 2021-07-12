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نعي واسع للقاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن وأبرز فقهائها المعاصرين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن الراحل (مواقع التواصل)
القاضي محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن الراحل (مواقع التواصل)
12/7/2021-|آخر تحديث: 12/7/202101:31 PM (مكة المكرمة)

نعت وزارة الأوقاف اليمنية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني مفتي الجمهورية، الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين عن عمر ناهز المائة عام.

وقالت الوزارة في بيان إن المفتي الراحل ولد في صنعاء القديمة من بيت علم وقضاء، وكان في حياته العلمية يميل إلى الاجتهاد، وإنه لم يتعصب لمذهب معين في حياته.

وأضاف البيان “ذاع صيت الفقيد، وانتشر علمه، واتسع تدريسه، حتى صار معروفًا بين أقطار المسلمين وفي أصقاع الأرض”.

وتحدث البيان عن الإسهامات العلمية للمفتي الراحل الذي عمل في القضاء وفي مجال التدريس، وفي حلقات المساجد منذ وقت مبكر من حياته وحتى وفاته، واستطاع من خلال العمل في تلك المجالات كسب ثقة الجماهير التي توافدت إليه من داخل اليمن وخارجها طلبًا للفتوى.

وتابع البيان “برحيل العلامة المجتهد القاضي محمد بن إسماعيل العمراني تخسر الساحة الفقهية والقضائية والدعوية مرجعية علميّة معتبرة، وعلَما من أعلامها الكبار، ولكن عزاءنا أنه قد خلف من بعده مئات العلماء السائرين على دربه، على امتداد ربوع اليمن والعالم الإسلامي”.

ووصف البيان القاضي العمراني بأنه “أحد الأئمة الأعلام والفقهاء الكبار، بل كبير علماء اليمن بلا منازع، ومرجعهم عند التنازع”.

وتقدمت الوزارة في بيانها بالعزاء للشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية ولأولاده وأهله وأحفاده وطلابه ومحبيه.

كما نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القاضي الراحل، واصفًا إياه بالقاضي العلّامة وأحد أبرز علماء اليمن المعاصرين ومرجعيتهم فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نعى الآلاف من المغردين القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، مستذكرين مآثره وإسهاماته العلمية وجهوده في مجال الإفتاء. كما تداولوا مقاطع فيديو سابقة له يحكي فيها عن سيرة حياته ويوجه نصائح لليمنيين والمسلمين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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