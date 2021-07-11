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صراع المليارديرات.. برانسون يتغلب على بيزوس ويصل الفضاء أولا (فيديو)

11/7/2021

بعد عقود من ذيوع صيته كقطب ثري متهور في سلسلة من رحلات القوارب ومنطاد الهواء الساخن، وصل ريتشارد برانسون، اليوم الأحد، إلى الفضاء محققا حلم الطفولة ومتغلبا على منافسه الملياردير جيف بيزوس، فيما يعرف بصراع المليارديرات.

وتمنح الرحلة برانسون حق التفاخر بالتغلب على منافسه جيف بيزوس مؤسس شركة السياحة الفضائية المنافسة بلو أوريجين فيما عُرف بأنه “سباق الفضاء بين المليارديرات”.

ومن المقرر أن يسافر بيزوس، مؤسس شركة أمازون العملاقة، إلى الفضاء في وقت لاحق هذا الشهر.

وأصبح برانسون أول ملياردير يصل إلى حدود الفضاء في ترويج لمشروعه السياحي المزدهر بالسفر إلى حافة الفضاء.

وبلغت المركبة (فيرجن غالاكتيك) التي تقل الملياردير البريطاني وطيارين اثنين وثلاثة ركاب آخرين الفضاء، وفق ما أعلنت الشركة المتخصصة في السياحة الفضائية.

وحدود الفضاء بحسب الولايات المتحدة تبدأ على ارتفاع ثمانين كيلومترا(نحو 262 ألف قدم). وعلى هذا الارتفاع، ينتقل لون السماء تدريجا من الأزرق الداكن إلى الأسود.

ويمكن عندها التحليق في ظل انعدام الجاذبية ومراقبة كوكب الأرض. وبقيت المركبة في الفضاء بضع دقائق قبل أن تعاود الهبوط.

ويمثل إطلاق الطائرة (يونيتي في.إس.إس) الصاروخية الدفع على ارتفاع كبير، اليوم الأحد، الرحلة التجريبية الثانية والعشرين لنظام (سبيس شيب تو) الخاص بالشركة، ومهمتها الرابعة المأهولة خارج الغلاف الجوي للأرض. كما أنها أول رحلة تحمل مجموعة كاملة من مسافري الفضاء، طياران وأربعة متخصصين، بينهم برانسون.

وبعد مرور أسبوع على عيد ميلاده الحادي والسبعين، سار برانسون وزملاؤه على مدرج مطار (سبيس بورت أمريكا) في نيو مكسيكو وهم يلوحون لحشد من المتفرجين قبل الصعود إلى طائرة يونتي الصاروخية الدفع المتوقفة في نهاية المدرج.

وأقلعت الطائرة الفضائية البيضاء بينما كانت متصلة بالجانب السفلي للطائرة الحاملة المزدوجة البدن (إيف) على اسم والدة برانسون الراحلة، والتي أقلعت في حوالي الساعة 10:40 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش).

وبعد انفصالها عن الطائرة الأم عندما يصل ارتفاعها إلى 50 ألف قدم، سيشتعل المحرك الصاروخي بيونيتي ليرتفع بها إلى 88.5 كيلومتر في الفضاء، حيث سيمر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لأربع دقائق.

ومع إغلاق المحرك بالقرب من ذروة صعوده، ستُحول المركبة بعد ذلك إلى وضع إعادة الدخول للأرض قبل الهبوط مرة أخرى. وستستغرق الرحلة بأكملها، من الإقلاع إلى الهبوط، حوالي 90 دقيقة.

وعلى الرغم من أن المهمة يُنظر إليها على أنها علامة فارقة محتملة في المساعدة على تحويل سفر المواطنين للفضاء إلى مشروع تجاري كبير، فإن الرحلات الفضائية تظل محفوفة بالمخاطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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