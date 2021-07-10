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في مشهد إنساني.. شاب يروي عطش جمل أنهكته حرارة الصحراء (فيديو)

بدا الجمل جاثيا من الإجهاد بجانب طريق صحراوي (مواقع التواصل)
بدا الجمل جاثيا من الإجهاد بجانب طريق صحراوي (مواقع التواصل)
10/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202105:18 PM (مكة المكرمة)

أنقذ شاب جملا من الموت عطشا في صحراء الجزائر، بعدما رآه جاثيًا بجوار طريق أثناء سفره.

ويظهر مقطع فيديو غزا وسائل التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يتوجه نحو جمل جاثٍ على الأرض وقد أوشك على الهلاك، ثم يقوم بسكب الماء في فم الجمل.

وكانت الجزائر درجة حراة وصلت لـ 60 درجة مئوية. وحظي تصرف الشاب الإنساني الرحيم، برواج واسع وإشادة على منصات التواصل العربية.

وتعتبر الجمال من أشهر الحيوانات الصبورة على الجوع والعطش، وأوضحت بعض الدراسات أن الجمل الذي لا يعمل يمكن أن يشرب مرة واحدة كل أسبوعين في الصيف وأطول من ذلك إذا توافرت نباتات المراعي الغضة.

وللجمال قدرة على شرب المياه بكميات وسرعة فائقة بما يعادل 12-15 لترا في الدقيقة الواحدة. ويمكن للجمل القوي أن يشرب ثلث وزنه مرة واحدة إذا تعرض للعطش، وتشرب الإبل يومياً من 20-30 لترا من المياه.

وتتمتع الجمال بقدرة على المحافظة على ما في جسمها من ماء والاقتصاد في استعماله سواء ما يفقد منه بالتخلص من الحرارة الزائدة في الجسم أو ما يفقد مع الروث والبول.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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