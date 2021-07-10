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أردوغان ينشد أغنية من التراث الشعبي مع شباب بولاية ديار بكر (فيديو)

أردوغان أنشد أغنية تراثية مع شباب بولاية ديار بكر (الرئاسة التركية)
أردوغان أنشد أغنية تراثية مع شباب بولاية ديار بكر (الرئاسة التركية)
10/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202112:06 PM (مكة المكرمة)

نشرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أمس الجمعة مقطعا مصورا لإنشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغنية من التراث الشعبي مع مجموعة من شباب ولاية ديار بكر (جنوب شرقي الأناضول).

ويظهر أردوغان في المقطع أثناء حضوره تجمعا شبابيًا بالولاية ديار بكر وهو يردد أغنية كونول داغي للفنان الشعبي التركي نشأت إرتاش في منطقة أتش قلعة.

 

وكان أردوغان قد قام بزيارة لولاية ديار بكر أمس الجمعة افتتح خلالها عددا من المشاريع التنموية في الولاية.

أوغور شاهين وعقيلته

وأعلن أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد ديار بكر أن العالمين أوغور شاهين وزوجته أوزلم توريجي مطورا لقاح بيونتك ضد فيروس كورونا سيزوران تركيا في أقرب فرصة.

وقال أردوغان “سنستضيف السيد أوغور وعقيلته (العالمبن التركيين المقيمين في ألمانيا) في أقرب وقت، وبذلك ستتاح لنا فرصة اتخاذ خطوات أسرع بشأن لقاحات بيونتك”.

 

 

تحويل سجن ديار بكر إلى مركز ثقافي

كما أعلن أردوغان عزم حكومته إخلاء سجن ديار بكر قريبا وتحويلة إلى مركز ثقافي، وقال سنخلي قريبا سجن ديار بكر الذي اشتهر في الماضي بالقسوة والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية ونحوله إلى مركز ثقافي.

وتعد ديار بكر عاصمة كبرى الولايات ذات الأغلبية الكردية في تركيا، وتقع جنوب شرقي البلاد ويمر من محافظتها نهرا دجلة والفرات، وهي نقطة وصل تاريخية بين الأناضول وإيران والعراق وسوريا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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