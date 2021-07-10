أردوغان ينشد أغنية من التراث الشعبي مع شباب بولاية ديار بكر (فيديو)

نشرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أمس الجمعة مقطعا مصورا لإنشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغنية من التراث الشعبي مع مجموعة من شباب ولاية ديار بكر (جنوب شرقي الأناضول).

ويظهر أردوغان في المقطع أثناء حضوره تجمعا شبابيًا بالولاية ديار بكر وهو يردد أغنية كونول داغي للفنان الشعبي التركي نشأت إرتاش في منطقة أتش قلعة.

#تركيا .. الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان ينشد أغنية تراثية تركية مع شباب #ديار_بكر خلال حضوره تجمعا شبابيا في الولاية

المصدر: الأناضول pic.twitter.com/P1x5xYPjCr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2021

وكان أردوغان قد قام بزيارة لولاية ديار بكر أمس الجمعة افتتح خلالها عددا من المشاريع التنموية في الولاية.

أوغور شاهين وعقيلته

وأعلن أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد ديار بكر أن العالمين أوغور شاهين وزوجته أوزلم توريجي مطورا لقاح بيونتك ضد فيروس كورونا سيزوران تركيا في أقرب فرصة.

وقال أردوغان “سنستضيف السيد أوغور وعقيلته (العالمبن التركيين المقيمين في ألمانيا) في أقرب وقت، وبذلك ستتاح لنا فرصة اتخاذ خطوات أسرع بشأن لقاحات بيونتك”.

التقى رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان على هامش زيارته إلى دياربكر، عددا من الشباب الذين قدموا من مختلف الولايات التركية pic.twitter.com/B3OU3KkX11 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 9, 2021

تحويل سجن ديار بكر إلى مركز ثقافي

كما أعلن أردوغان عزم حكومته إخلاء سجن ديار بكر قريبا وتحويلة إلى مركز ثقافي، وقال سنخلي قريبا سجن ديار بكر الذي اشتهر في الماضي بالقسوة والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية ونحوله إلى مركز ثقافي.

وتعد ديار بكر عاصمة كبرى الولايات ذات الأغلبية الكردية في تركيا، وتقع جنوب شرقي البلاد ويمر من محافظتها نهرا دجلة والفرات، وهي نقطة وصل تاريخية بين الأناضول وإيران والعراق وسوريا.